أمريكانا للمطاعم مصر تطلق مبادرة "التعليم للجميع = الغذاء للجميع" لتوحيد جميع برامجها التعليمية وتمكين الشباب

شركة أمريكانا للمطاعم مصر.. تعزيز الشراكات مع وزارة التربية والتعليم، والجامعات الحكومية، ومؤسسة مصر الخير لدعم آلاف الطلاب والأسر المصرية.

• برنامجا "التعليم المزدوج" و"على الأصل طور" تحت مظلة "التعليم للجميع = الغذاء للجميع" يؤكدان التزام الشركة طويل المدى بالاستثمار في الإنسان والتعليم.

• أمريكانا للمطاعم مصر تكرّم ثلاثة من موظفيها الذين حققوا المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في التعليم

إطلاق المبادرة وتوسيع برامج التعليم

أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم مصر عن إطلاق مبادرة "التعليم للجميع = الغذاء للجميع"، وهي مبادرة موحدة تجمع كافة جهود الشركة التعليمية، كما أعلنت عن توسيع نطاق برامجها في مجال التعليم وتمكين الشباب، وتأتي هذه المبادرة في إطار إيمان الشركة بأن التنمية الحقيقية تبدأ من بناء الإنسان، وأن الاستثمار في التعليم يسهم في تحقيق أثر مجتمعي ملموس من خلال توفير فرص تعليمية ووظيفية حقيقية لآلاف الشباب.

نتائج برنامج التعليم المزدوج والشراكات التعليمية

تحت مظلة مبادرة "التعليم للجميع = الغذاء للجميع"، ومن خلال برنامج التعليم المزدوج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة مصر الخير، تخرج أكثر من 7,500 طالب من تسع مدارس شريكة على مستوى الجمهورية، من بينها: مدرسة أحمد حامد طلبة للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة الزيتون التجارية، مدرسة عابدين التجارية، مدارس طلعت حرب، مدرسة بورسعيد الثانوية المتقدمة، مدرسة صلاح سالم، ومدرسة طنطا الفندقية.

أما على مستوى الجامعات، فقد ساعدت المبادرة بالتعاون مع كليات السياحة والفنادق بجامعات حلوان، الإسكندرية، والفيوم أكثر من 1,500 طالب في استكمال دراستهم الجامعية مع توفير فرص عمل مباشرة لهم، بما يساهم في سد الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل.

تكريم المتفوقين من موظفي أمريكانا

وخلال الفعالية، كرّمت أمريكانا للمطاعم مصر كلاً من: محمد عماد، حنين محمود، والاء محمد، ثلاثة من موظفيها المتميزين الذين حققوا المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في التعليم، تقديراً لتفوقهم الأكاديمي الاستثنائي والتزامهم، ويعكس هذا التكريم إيمان الشركة بأهمية الاحتفاء بقصص النجاح التي تلهم الآخرين وتؤكد القوة التحويلية للتعليم.

برنامج "على الأصل طور" لمحو الأمية وتنمية المهارات

وفي إطار التزامها المجتمعي الشامل، أطلقت أمريكانا للمطاعم مصر من خلال علامتها "دجاج كنتاكي" برنامج "على الأصل طور" لمحو الأمية وتنمية المهارات في منطقة عزبة خيرالله، بالتعاون مع جمعيات محلية. يستهدف البرنامج 600 مستفيد على مدار 3 سنوات، وقد حقق نتائج ملموسة خلال أول عامين بتخريج 500 مستفيد، وأظهر معظمهم تحسنًا ملحوظًا في مستويات القراءة والكتابة، وتؤمن الشركة بأن الاستثمار في التعليم ليس فقط نشاط مؤقت، بل هو أساس التنمية المستدامة، ولهذا تسعى برامجها إلى تحقيق تأثير إيجابي ودائم على حياة الأفراد والمجتمعات الأكثر احتياجًا.

كلمة المدير العام هشام طلعت

وفي هذا السياق، علق هشام طلعت، المدير العام لأمريكانا للمطاعم في مصر والعراق والمدير الإقليمي لسلسلة هارديز في الشرق الأوسط، قائلاً:

"استثمارنا في الإنسان لا يقل أهمية عن توسع محفظة أعمالنا، فالتعليم هو أساس الفرص والتمكين الاقتصادي، وبرامجنا تحقق أثرًا مستدامًا على مستوى المجتمع بأسره، بدءاً من المدارس وصولاً إلى الجامعات، وهو ما يعكس التزامنا بتقديم نموذج عمل يربط التعليم بفرص التوظيف المباشر."

وأضاف: "فخورون بكوننا شركة رائدة تحقق تأثيرًا إيجابيًا من خلال التعليم والتدريب المهني، فمن خلال الشراكات مع الجمعيات المحلية، نجحت مبادراتنا في تحسين معدلات محو الأمية، ودعم الشباب والفتيات لتحقيق إمكاناتهم الكاملة، بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة."

دمج وتمكين أصحاب الهمم

واستكمالًا لدورها في تعزيز التنمية الشاملة، تتبنى أمريكانا للمطاعم مصر دمج وتمكين أصحاب الهمم كجزء أساسي من ثقافتها المؤسسية، وتتجسد هذه الرؤية في تشغيل 7 فروع يُديرها موظفون من ذوي التحديات السمعية، مع خطة للتوسع لزيادتها إلى 9 فروع بحلول نهاية عام 2025، إلى جانب توفير الدعم والتدريب اللازم، يؤكد هذا التوجه على رسالة الشركة الاجتماعية التي لا تقتصر على التعليم والتوظيف، بل تمتد لتشمل جميع الفئات، مما يعزز مبدأ المساواة ويساهم في تحقيق الشمولية.

