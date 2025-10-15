آيات الرقية الشرعية مكتوبة .. تحصنك وتقضي على السحر والعين والحسد

تُعد آيات الرقية الشرعية من أكثر ما يبحث عنه المسلمون في مواجهة السحر والعين والحسد، إذ تحتوي على آيات قرآنية وأدعية نبوية تمنح المسلم الحماية والسكينة والشفاء بإذن الله تعالى، ويرصد الموجز التفاصيل.

ما هي الرقية الشرعية؟

الرقية الشرعية هي دعاء وقراءة آيات من القرآن الكريم طلبًا للشفاء والحفظ من كل شر، وهي مشروعة في الإسلام ولا تخالف العقيدة، فقد رقى النبي ﷺ نفسه وأهله وأمر بها أصحابه.

ويجوز للمسلم أن يرقي نفسه أو أهل بيته بالآيات والأذكار الصحيحة، كما يمكن قراءة الرقية على الماء أو زيت الزيتون واستخدامهما في الاغتسال أو الدهن.

آيات الرقية الشرعية من القرآن الكريم

سورة الفاتحة

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ... غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ»

من سورة البقرة

«اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ...» (البقرة: 255)

«آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ...» (البقرة: 284-286)

من سورة آل عمران

«الم اللَّهُ لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ...»

«قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء...»

من سورة الأعراف

«ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً...»

من سور أخرى

الإسراء (82): «وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ...»

النحل (69): «يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ...»

الصافات، الرحمن، الحشر، الملك، القلم، الإخلاص، الفلق، الناس.

آيات الشفاء من القرآن الكريم

«وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ» (التوبة: 14) «وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ» (الشعراء: 80) «قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ...» (يونس: 57) «فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ» (النحل: 69) «وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ...» (الإسراء: 82) «قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ» (فصلت: 44)

كيف رقى النبي ﷺ نفسه وأهل بيته؟

كان النبي ﷺ إذا مرض أحد من أهل بيته يضع يده عليه ويقول:

«اللَّهُمَّ ربَّ النَّاسِ، أَذْهِب الْبَأسَ، واشْفِ، أَنْتَ الشَّافي، لا شِفاءَ إلّا شِفاؤُك، شِفاءً لا يُغادِرُ سقَمًا».

كما ثبت أن جبريل عليه السلام رقى النبي ﷺ بقوله:

«بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ».

خطوات الرقية الشرعية للنفس

الوضوء والطهارة قبل البدء. صلاة ركعتين بنية الشفاء. قراءة الفاتحة، آية الكرسي، الإخلاص، الفلق، الناس ثلاث مرات، مع النفث في الكفين ومسح الجسد. تكرار الأذكار الآتية ثلاث مرات: «أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّاتِ من شرِّ ما خَلق».

«بسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ...» وضع اليد اليمنى على موضع الألم وتكرار:

«بِسْمِ الله» ثلاثًا ثم «أعوذُ بعِزَّةِ اللهِ وقدرتِه من شرِّ ما أجدُ وأُحاذِر».

الرقية الشرعية للأطفال

الطريقة نفسها المستخدمة للكبار، ويمكن للوالد أو الأم قراءة الآيات والأدعية على الطفل مع النفث ومسح الجسد، كما كان النبي ﷺ يرقي الحسن والحسين بقوله:

«أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة».

فوائد الرقية الشرعية

علاج العين والحسد والسحر.

طمأنينة النفس وراحة القلب.

تقوية الصلة بالله تعالى.

وسيلة للشفاء من الأمراض بإذن الله.

الرقية الشرعية سُنّة نبوية عظيمة، وهي من أعظم أسباب الشفاء والحماية من الشرور، شرط أن تكون بآيات صحيحة وبنية خالصة، وأن يتيقن المؤمن أن الشفاء بيد الله وحده.

