الخدمات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 في جميع محافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يشهد اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، الموافق 21 ربيع الآخر 1447 هـ، اختلافًا طفيفًا في مواقيت الصلاة بين محافظات الجمهورية، حيث تتفاوت الدقائق بين المدن شمالًا وجنوبًا.

وفي هذا الإطار، يعرض موقع «الموجز» المواعيد الدقيقة لأذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في عدد من المحافظات المصرية، ضمن خدمة يومية يحرص الموقع على تقديمها لقرّائه لمتابعة مواعيد العبادات في كل أنحاء البلاد.

مواقيت الصلاة فى القاهرة الكبرى:


القاهرة: الفجر 5:30 ص، الظهر 12:42 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م.
الجيزة: الفجر 5:30 ص، الظهر 12:42 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م.
القليوبية: الفجر 5:30 ص، الظهر 12:42 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م.

مواقيت الصلاة فى الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 5:35 ص، الظهر 12:47 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:32 م، العشاء 7:47 م.
مطروح: الفجر 5:43 ص، الظهر 12:54 م، العصر 4:08 م، المغرب 6:40 م، العشاء 7:55 م.
كفر الشيخ: الفجر 5:31 ص، الظهر 12:43 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:43 م.
البحيرة: الفجر 5:32 ص، الظهر 12:44 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م.
دمياط: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:39 م، العصر 3:53 م، المغرب 6:25 م، العشاء 7:40 م.
بورسعيد: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:38 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:24 م، العشاء 7:39 م.

مواقيت الصلاة فى إقليم الدلتا

المنصورة: الفجر 5:29 ص، الظهر 12:41 م، العصر 3:54 م، المغرب 6:26 م، العشاء 7:41 م.
الزقازيق: الفجر 5:29 ص، الظهر 12:41 م، العصر 3:54 م، المغرب 6:26 م، العشاء 7:41 م.
طنطا: الفجر 5:30 ص، الظهر 12:42 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م.
المحلة الكبرى: الفجر 5:30 ص، الظهر 12:42 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م.
المنوفية: الفجر 5:30 ص، الظهر 12:42 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م.
الدقهلية: الفجر 5:29 ص، الظهر 12:41 م، العصر 3:54 م، المغرب 6:26 م، العشاء 7:41 م.

مواقيت الصلاة فى مدن القناة وسيناء

السويس: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:39 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:24 م، العشاء 7:39 م.
الإسماعيلية: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:40 م، العصر 3:53 م، المغرب 6:25 م، العشاء 7:40 م.
العريش: الفجر 5:23 ص، الظهر 12:35 م، العصر 3:48 م، المغرب 6:20 م، العشاء 7:35 م.
شرم الشيخ: الفجر 5:22 ص، الظهر 12:34 م، العصر 3:47 م، المغرب 6:19 م، العشاء 7:34 م.
الطور: الفجر 5:24 ص، الظهر 12:36 م، العصر 3:49 م، المغرب 6:21 م، العشاء 7:36 م.

مواقيت الصلاة فى الوجه القبلي (الصعيد)

بني سويف: الفجر 5:34 ص، الظهر 12:46 م، العصر 3:59 م، المغرب 6:31 م، العشاء 7:46 م.
الفيوم: الفجر 5:35 ص، الظهر 12:47 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:32 م، العشاء 7:47 م.
المنيا: الفجر 5:39 ص، الظهر 12:51 م، العصر 4:04 م، المغرب 6:36 م، العشاء 7:51 م.
أسيوط: الفجر 5:41 ص، الظهر 12:53 م، العصر 4:06 م، المغرب 6:38 م، العشاء 7:53 م.
سوهاج: الفجر 5:43 ص، الظهر 12:55 م، العصر 4:08 م، المغرب 6:40 م، العشاء 7:55 م.
قنا: الفجر 5:46 ص، الظهر 12:58 م، العصر 4:11 م، المغرب 6:43 م، العشاء 7:58 م.
الأقصر: الفجر 5:47 ص، الظهر 12:59 م، العصر 4:12 م، المغرب 6:44 م، العشاء 7:59 م.
أسوان: الفجر 5:49 ص، الظهر 1:01 م، العصر 4:14 م، المغرب 6:46 م، العشاء 8:01 م.

مواقيت الصلاة فى مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 5:26 ص، الظهر 12:38 م، العصر 3:51 م، المغرب 6:23 م، العشاء 7:38 م.
مرسى علم: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:40 م، العصر 3:53 م، المغرب 6:25 م، العشاء 7:40 م.

