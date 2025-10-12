ما تفوتهاش.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 بجميع محافظات مصر

يحرص المسلمون يوميًا على متابعة مواقيت الصلاة بدقة، حرصًا على أداء الفروض في أوقاتها المحددة، التي تُعد من أهم العبادات في الإسلام ودليلًا على التقوى والانضباط.

وفي هذا السياق، ينشر موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة لمواقيت الصلاة اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 – الموافق 20 ربيع الآخر 1447 هـ، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة فى القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 5:29 ص، الظهر 12:42 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:43 م.

الجيزة: الفجر 5:29 ص، الظهر 12:42 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:43 م.

القليوبية: الفجر 5:29 ص، الظهر 12:42 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:43 م.

مواقيت الصلاة فى الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 5:34 ص، الظهر 12:47 م، العصر 4:01 م، المغرب 6:33 م، العشاء 7:48 م.

مطروح: الفجر 5:42 ص، الظهر 12:54 م، العصر 4:09 م، المغرب 6:41 م، العشاء 7:56 م.

كفر الشيخ: الفجر 5:30 ص، الظهر 12:43 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م.

البحيرة: الفجر 5:31 ص، الظهر 12:44 م، العصر 3:58 م، المغرب 6:30 م، العشاء 7:45 م.

دمياط: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:39 م، العصر 3:54 م، المغرب 6:26 م، العشاء 7:41 م.

بورسعيد: الفجر 5:26 ص، الظهر 12:38 م، العصر 3:53 م، المغرب 6:25 م، العشاء 7:40 م.

مواقيت الصلاة فى إقليم الدلتا

المنصورة: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:41 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م.

الزقازيق: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:41 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م.

طنطا: الفجر 5:29 ص، الظهر 12:42 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:43 م.

المحلة الكبرى: الفجر 5:29 ص، الظهر 12:42 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:43 م.

المنوفية: الفجر 5:29 ص، الظهر 12:42 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:43 م.

الدقهلية: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:41 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م.

مواقيت الصلاة فى مدن القناة وسيناء

السويس: الفجر 5:26 ص، الظهر 12:39 م، العصر 3:53 م، المغرب 6:25 م، العشاء 7:40 م.

الإسماعيلية: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:40 م، العصر 3:54 م، المغرب 6:26 م، العشاء 7:41 م.

العريش: الفجر 5:22 ص، الظهر 12:35 م، العصر 3:49 م، المغرب 6:21 م، العشاء 7:36 م.

شرم الشيخ: الفجر 5:21 ص، الظهر 12:34 م، العصر 3:48 م، المغرب 6:20 م، العشاء 7:35 م.

الطور: الفجر 5:23 ص، الظهر 12:36 م، العصر 3:50 م، المغرب 6:22 م، العشاء 7:37 م.

مواقيت الصلاة فى الوجه القبلي (الصعيد)

بني سويف: الفجر 5:33 ص، الظهر 12:46 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:32 م، العشاء 7:47 م.

الفيوم: الفجر 5:34 ص، الظهر 12:47 م، العصر 4:01 م، المغرب 6:33 م، العشاء 7:48 م.

المنيا: الفجر 5:38 ص، الظهر 12:51 م، العصر 4:05 م، المغرب 6:37 م، العشاء 7:52 م.

أسيوط: الفجر 5:40 ص، الظهر 12:53 م، العصر 4:07 م، المغرب 6:39 م، العشاء 7:54 م.

سوهاج: الفجر 5:42 ص، الظهر 12:55 م، العصر 4:09 م، المغرب 6:41 م، العشاء 7:56 م.

قنا: الفجر 5:45 ص، الظهر 12:58 م، العصر 4:12 م، المغرب 6:44 م، العشاء 7:59 م.

الأقصر: الفجر 5:46 ص، الظهر 12:59 م، العصر 4:13 م، المغرب 6:45 م، العشاء 8:00 م.

أسوان: الفجر 5:48 ص، الظهر 1:01 م، العصر 4:15 م، المغرب 6:47 م، العشاء 8:02 م.

مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 5:25 ص، الظهر 12:38 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:24 م، العشاء 7:39 م.

مرسى علم: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:40 م، العصر 3:54 م، المغرب 6:26 م، العشاء 7:41 م.

