محافظ سوهاج يكرم أوائل الطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية في "المشروع الوطني للقراءة" و"تحدي القراءة العربي"

كرَّم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقتي "المشروع الوطني للقراءة" و"تحدي القراءة العربي"، بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والدكتور جمال القاضي رئيس مجلس إدارة مدارس صفوة مصر الخاصة، ويرصد الموجز التفاصيل.

تهنئة المحافظ وإشادته بالطلاب

أعرب محافظ سوهاج عن خالص تهانيه للطلاب الفائزين وأسرهم ومعلميهم، مشيدًا بما حققوه من إنجازات تمثل علامة مضيئة في مسيرة التعليم والثقافة بـ سوهاج.

وأكد حرص المحافظة على تكريم النماذج المشرفة من أبنائها التي نسعى دائمًا إلى تعزيزها في جميع المدارس، لتكون قدوة لبقية الطلاب للاجتهاد والمشاركة في مثل هذه المسابقات التي تنمي روح الابتكار والوعي والثقافة، وتسهم في بناء جيل مثقف قادر على قيادة المستقبل.

الفائزون المكرمون

جاء التكريم تقديرًا للإنجازات المشرفة التي حققها أبناء المحافظة من مدارس صفوة مصر الخاصة بإدارة البلينا التعليمية، حيث:

فاز الطالب أمين أمين السيد بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "المشروع الوطني للقراءة"، وتُوِّج بلقب "الطالب المثقف"، وحصل على الجائزة الكبرى.

تقديم الدروع والتكريمات

سلّم المحافظ دروع التميز للطلاب الفائزين، ودرع تكريم للمدرسة، كما تسلّم المحافظ درع تكريم من وكيل وزارة التربية والتعليم تقديرًا لجهوده ودعمه لمنظومة التعليم بالمحافظة.

