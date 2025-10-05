محافظ سوهاج يهنئ القيادة السياسية والعسكرية بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة

محافظ سوهاج يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

بعث اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيد، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأكد المحافظ في برقيته: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة سوهاج يسعدني أن أبعث لفخامتكم بأصدق التهاني، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر العظيم، تلك المناسبة التي جسدت صمود الجيش المصري وتلاحمه مع الشعب للذود عن تراب مصر الغالي."

وأشار إلى أن ذكرى أكتوبر تظل مصدر إلهام يدفع المصريين بروح التحدي نحو مستقبل مشرق، داعيًا الله أن يوفق القيادة السياسية في تجاوز التحديات الإقليمية والدولية، وأن يعم السلام كافة شعوب المنطقة.

رسالة تقدير لرئيس الوزراء

كما بعث محافظ سوهاج برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وجاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة سوهاج، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأطيب التمنيات، في ذكرى الانتصار الذي أعاد للأمة المصرية عزتها وكرامتها."

وتمنى المحافظ لرئيس الوزراء دوام الصحة والتوفيق في خدمة الوطن، مشيدًا بجهود الحكومة في دعم مسيرة التنمية والاستقرار تحت قيادة الرئيس السيسي.

تحية خاصة لوزير الدفاع والقوات المسلحة

وفي برقية أخرى، هنأ اللواء عبد الفتاح سراج الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مؤكداً أن السادس من أكتوبر سيبقى رمزًا للفداء والعزة، بعد أن استعاد الجيش المصري أرضه وكرامة الأمة.

وقال المحافظ: "نرفع لكم خالص التهنئة والتقدير في هذه المناسبة العظيمة، داعين الله أن يحفظ جيش مصر الباسل درعًا وسندًا للوطن، وأن يحقق لمصر الأمن والاستقرار والازدهار."

برقيات أخرى

كما شملت برقيات التهنئة التي بعث بها محافظ سوهاج:

الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

قادة الأفرع الرئيسية وكبار رجال القوات المسلحة.

الوزراء وكبار رجال الدولة.

