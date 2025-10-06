ذكرى انتصارات أكتوبر.. محافظ سوهاج يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري

مراسم الاحتفال

في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، صباح اليوم، بوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء المحافظة، يرافقه اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعميد نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، ويرصد الموجز التفاصيل.

الحضور الرسمي

شهد مراسم وضع الإكليل كل من:

اللواء محمد الدجوي رئيس الرقابة الإدارية بسوهاج

رئيس الرقابة الإدارية بسوهاج اللواء أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة

السكرتير العام للمحافظة الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد

كما حضر لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ورجال الدين، وممثلي الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، إلى جانب كافة أطياف المجتمع السوهاجي.

تسلسل المراسم

بدأت المراسم بعزف فرقة الموسيقى العسكرية سلام السيد الوزير .

. وضع السيد المحافظ إكليل الزهور على النصب التذكاري تخليداً لذكرى الشهداء.

على النصب التذكاري تخليداً لذكرى الشهداء. عزفت موسيقى الشرطة سلام الشهيد .

. تلا ذلك قراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر، وفاءً وعرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات.

على أرواح شهداء مصر، وفاءً وعرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات. اختتمت المراسم بعزف السلام الجمهوري.

رسالة المحافظ

عقب انتهاء المراسم، قام محافظ سوهاج بتحية الحضور جميعًا، وقدم لهم التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا اعتزاز المحافظة وأبنائها بما قدمه الشهداء من بطولات دفاعًا عن الوطن والشعب المصري العظيم.

اقرأ أيضًا:

محافظ سوهاج عن فيضان النيل: غرفة العمليات لم ترصد أي خطر حتى الآن



الاجتماع التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بحضور محافظي سوهاج وقنا ووفد الاتحاد الأوروبي

