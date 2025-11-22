بكام النهاردة؟.. ننشر أسعار الذهب محليًا اليوم السبت 22 نوفمبر 2025

سجلت أسعار الذهب في مصر ، خلال التعاملات الصباحية ، اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 ارتفاعًا جديدًا ، رغم موجة التراجع التي تسود الأسواق العالمية، وسط حالة ترقب واسعة بين المستثمرين بعد الصعود التاريخي للمعدن النفيس خلال الأيام الماضية.

- أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة ارتفاعًا ملحوظًا وجاءت كالتالي:

عيار 24: 6240 جنيهًا للجرام

عيار 22: 5720 جنيهًا للجرام

عيار 21: 5460 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4680 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 43,680 جنيهًا

- مصنعية متفاوتة بين المناطق

تشهد المصنعية تفاوتًا واضحًا من محل لآخر، إذ تتراوح ما بين 150 إلى 200 جنيه للجرام، بما يعادل 7% إلى 10% من قيمة الجرام، وذلك حسب طبيعة السوق وسياسات كل تاجر.

- تراجع عالمي.. لكن الأسواق تترقب الفيدرالي

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1% لتلامس أدنى مستوى عند 4024 دولارًا للأونصة قبل أن تتداول حاليًا حول 4034 دولارًا وسط تقلبات قوية.

ويأتي هذا التراجع بعد تقرير الوظائف الأمريكية الذي عزز توقعات تثبيت الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، ما شكل ضغطًا على المعدن الأصفر.

- قلق في الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم

أعرب أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، عن مخاوفه من خفض الفائدة قبل الوقت المناسب، مشيرًا إلى تباطؤ التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% وتحرك المؤشرات في اتجاه غير مستدام مؤخرًا.

- طلب صيني قوي يدعم السوق

وفي آسيا، دعمت الصين الطلب العالمي على الذهب بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع مشتريات الذهب بالجملة إلى 124 طنًا في أكتوبر، إضافة إلى تدفقات جديدة بقيمة 34 طنًا لصناديق الاستثمار الصينية.

كما واصل البنك المركزي الصيني تعزيز احتياطياته للشهر الـ12 على التوالي، مضيفًا 0.9 طن ليصل الإجمالي إلى 2304 أطنان، ما يمثل 8% من احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

اقرأ أيضًا:

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025.. استقرار نسبي



تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025