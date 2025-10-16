اللتر بـ21 جنيهًا.. ترقب واسع لقرار لجنة التسعير: هل ترتفع أسعار البنزين؟

استقرار مؤقت وسط توقعات بالزيادة

تسود حالة من الترقب في الشارع المصري مع اقتراب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قرارها بشأن أسعار البنزين والسولار لشهر أكتوبر 2025، وسط مؤشرات قوية على احتمالية رفع الأسعار، ويرصد الموجز التفاصيل.



ورغم انتشار أنباء عن زيادة مرتقبة تصل إلى جنيهان لكل لتر، وبلوغ سعر بنزين 95 نحو 21 جنيهًا، فإن الحكومة لم تُصدر أي تأكيد رسمي حتى الآن، لتظل الأسعار ثابتة في جميع محطات الوقود وفق قرار التثبيت المرحلي المعمول به حاليًا.

الحكومة: ندرس القرار بعناية لحماية المواطن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أي تعديل في أسعار الوقود يتم بناءً على دراسات دقيقة تأخذ في الاعتبار التوازن بين الموازنة العامة للدولة وقدرة المواطن على تحمّل أعباء المعيشة.

وأشار مدبولي إلى أن تحريك الأسعار في أكتوبر قد يكون آخر تعديل في 2025، ضمن خطة الدولة لإدارة ملف الطاقة بحذر، خاصة مع استمرار تقلبات أسعار النفط عالميًا وارتفاع تكاليف الاستيراد.

الأسعار الرسمية اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025

حتى ظهر اليوم، لم تشهد الأسعار أي تغيير رسمي، وجاءت كالتالي:

بنزين 95: 19 جنيهًا للتر

19 جنيهًا للتر بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر

17.25 جنيهًا للتر بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر

15.75 جنيهًا للتر السولار والكيروسين: 15.50 جنيهًا للتر

15.50 جنيهًا للتر المازوت للصناعات الثقيلة: 10,500 جنيه للطن

10,500 جنيه للطن أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه

200 جنيه أسطوانة الغاز التجاري (25 كجم): 300 جنيه

300 جنيه الغاز الصناعي الصب: 16,000 جنيه للطن

هذه الأسعار ما زالت سارية حتى صدور القرار الجديد المتوقع خلال الساعات المقبلة أو مع بداية يوم الجمعة.

أسباب محتملة وراء الزيادة المتوقعة

وفق محللين اقتصاديين، تعود توقعات الزيادة إلى عدة عوامل أبرزها:

ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الأسابيع الماضية بعد إعلان الهند تخفيض وارداتها من روسيا. زيادة تكلفة النقل والتكرير بسبب أسعار الطاقة العالمية. تراجع الدعم الحكومي التدريجي لمنتجات الوقود في إطار خطة إصلاح الاقتصاد. تأثير أسعار الصرف على تكلفة الاستيراد وسداد التزامات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول.

تأثير القرار على السوق والمواطن

من المتوقع أن ينعكس أي تحريك جديد للأسعار على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، خاصة مع دخول موسم الشتاء الذي يشهد زيادة في استهلاك الوقود.

في المقابل، تشير الحكومة إلى أن قرار الزيادة – في حال إقراره – يهدف إلى تحقيق التوازن المالي دون المساس ببرامج الدعم الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.

حتى اللحظة، لا توجد زيادة رسمية في أسعار البنزين، لكن جميع المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن القرار قادم خلال ساعات، مع ترجيحات قوية بأن تصل الأسعار إلى المستويات التالية:

بنزين 95: 21 جنيهًا

بنزين 92: 19.25 جنيهًا

بنزين 80: 17.75 جنيهًا

ويبقى المواطن المصري في انتظار البيان الرسمي للجنة التسعير، التي ستحدد مسار أسعار الوقود للفترة المقبلة بين الاستقرار أو الزيادة، في ظل استمرار الضغوط العالمية على سوق الطاقة.

