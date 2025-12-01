زيادة جديدة على تذاكر القطارات لدعم مرضى الدرن.. تفاصيل القرار الكامل

زيادة علي تذكرة القطارات.. بدأت هيئة السكك الحديدية، اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025، تطبيق زيادة مؤقتة قدرها جنيه واحد على أسعار تذاكر بعض القطارات، على أن يستمر القرار حتى نهاية الشهر، وذلك في إطار مبادرة صحية مشتركة بين الهيئة ووزارة الصحة لدعم برامج علاج مرضى الدرن، ويكشف الموجز التفاصيل.

مبادرة صحية مشتركة لدعم علاج الدرن

تأتي هذه الزيادة ضمن بروتوكول رسمي بين هيئة السكك الحديدية ووزارة الصحة، يهدف إلى توفير تمويل إضافي لبرامج مكافحة الدرن، خاصة أن المرض يحتاج إلى رعاية ممتدة وجهود دعم مباشر للمرضى، وأكد مصدر مسئول أن حصيلة الجنيه الإضافي ستذهب بالكامل لصالح المبادرات الصحية المخصصة للمرض.

القطارات التي تُطبق عليها الزيادة

تشمل الزيادة الجديدة جميع القطارات المكيفة بأنواعها، وهي:

الدرجة الأولى المكيفة

الدرجة الثانية المكيفة

الدرجة الثالثة المكيفة

القطارات الروسية فئة الدرجة الثالثة (التهوية)

بينما تبقى القطارات الدرجة الثالثة المحسنة "تحيا مصر" مستثناة تمامًا من القرار، دون أي رسوم إضافية، حرصًا على تقديم خدمة اقتصادية بسعر مناسب لقطاع واسع من الركاب.

تفاصيل الزيادة المؤقتة ومدتها

القرار لا يمس السعر الأساسي للتذكرة، بل يضيف جنيهًا واحدًا فقط.

يبدأ التطبيق من 1 ديسمبر وحتى نهاية الشهر نفسه.

لا توجد أي قرارات بمد فترة التطبيق حتى الآن.

تأتي الخطوة ضمن توجه حكومي لتعزيز تمويل المبادرات الصحية دون إرهاق المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

هدف حكومي أوسع لدعم الخدمات الصحية

تعكس هذه المبادرة توجه الدولة لتوفير مصادر تمويل مستدامة للقطاع الصحي، بالتوازي مع الحفاظ على جودة خدمات النقل العام، وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال إبقاء التذاكر الأساسية دون تغيير.