مهرجان الجونة يحتفي بالراحلين بحفل الافتتاح.. التفاصيل الكاملة

في أجواء امتزج فيها الحنين بالفخر، افتتحت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بعرض فيديو مؤثر لتكريم رموز الفن الذين رحلوا، حيث استعاد الحضور وجوهًا صنعت تاريخ السينما وبقيت خالدة في الذاكرة،

شمل الفيديو أسماء بارزة مثل سليمان عيد، سميحة أيوب، لطفي لبيب، تيمور تيمور، وسامح عبد العزيز وغيرهم ممن تركوا بصمة لا تُنسى في عالم الفن، ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل.

منة شلبي وكيت بلانشيت

شهد الحفل تكريم النجمة منة شلبي بمنحها جائزة الإنجاز الإبداعي تقديرًا لمسيرتها الفنية الغنية وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية،

كما تم تكريم النجمة العالمية كيت بلانشيت بجائزة بطلة الإنسانية تقديرًا لعطائها الفني ومساهماتها الإنسانية، وحلت ضيفة شرف مميزة في دورة هذا العام.

عروض فنية متنوعة من 70 فيلمًا

يتضمن برنامج الدورة الثامنة عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف دول العالم، ما بين أفلام روائية طويلة ووثائقية وقصيرة، مع حضور لافت للسينما المصرية من خلال خمسة أفلام مشاركة في مسابقات المهرجان.



كما يُعرض فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، إلى جانب استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور أبطاله قبل طرحه في دور العرض يوم 22 أكتوبر.

لجان تحكيم تجمع نجوم وصناع السينما

أعلن المهرجان عن تشكيل لجان تحكيم دورته الجديدة، حيث تترأس الفنانة ليلى علوي لجنة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ويشاركها عدد من السينمائيين العالميين.



ويرأس المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير لجنة الأفلام الوثائقية الطويلة، بينما يقود مهدي فليفل لجنة الأفلام القصيرة،

كما تضم لجنة النجمة الخضراء كلًا من جانا وهبة، مي الغيطي، ونيكلاس إنغستروم، في حين يشارك عدد من النقاد في لجنتي فيبريسي ونتباك ضمن فعاليات المهرجان.