بإطلالة ذهبية.. بلقيس تتألق على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي

تألقت النجمة الإماراتية بلقيس فتحي، خلال حضورها فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، المقرر أن تستمر حتى 24 من شهر أكتوبر الجاري، ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل.

وخطفت بلقيس الأنظار على ريد كاربت الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، حيث تألق بفستان ذهبي عاري الكتفين، واعتمدت ستايل الشعر القصير ومكياج هادئ.

وتقدم بلقيس فتحي، حفل على هامش مهرجان الجونة السينمائي، رفقة الفنان محمود العسيلي، بحضور عدد كبير من النجوم الذين حرصوا على حضور فعاليات المهرجان.

مهرجان الجونة السينمائي

ويُكرم مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثامنة هذا العام النجمة منة شلبى بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريمًا لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما تشهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث يتم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديرًا لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تتضمن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وتبرز السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله قبل انطلاقه جماهيريًا في دور العرض يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر