وفاة قائد القطار أثناء الرحلة.. كيف تتصرف هيئة السكة الحديد؟

في واقعة استثنائية قد تحدث على فترات متباعدة، قد يُفاجأ طاقم قطار أو الركاب بوفاة قائد القطار (السائق) أثناء الرحلة، وهو ما يطرح تساؤلات حول الإجراءات الفورية التي تتبعها هيئة السكة الحديد لضمان سلامة الركاب واستمرار الرحلة بأقل خسائر ممكنة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

وجود مساعد قائد القطار.. خط الدفاع الأول

بحسب لوائح هيئة السكك الحديدية المصرية، لا يسمح بسير أي قطار إلا بوجود مساعد قائد قطار مؤهل، وتكون مهمته الأساسية مراقبة تشغيل القطار ومساندة السائق، بالإضافة إلى تولي القيادة فورًا في حال تعرض القائد لأي طارئ صحي أو وفاة.

وفي حال وفاة السائق أثناء التشغيل، يتولى المساعد القيادة بشكل فوري بعد الإبلاغ اللاسلكي عن الحالة إلى غرفة التحكم المركزية.

التواصل مع برج المراقبة والتحكم المركزي

يقوم مساعد القائد بالتواصل فورًا مع برج الإشارات أو مركز التحكم (CCTV أو TMS)، ويُبلغهم بالحالة الطارئة وسبب توليه القيادة، ويتم التنسيق معه لتأمين مسار القطار حتى الوصول إلى أقرب محطة مناسبة للتوقف.

إيقاف القطار في أقرب محطة واتخاذ التدابير الطبية

يُفضل إيقاف القطار في أول محطة قريبة مزوّدة بوحدة إسعاف أو نقطة شرطة، حيث يتم استدعاء فريق طبي أو سيارة إسعاف لنقل جثمان قائد القطار، وتحرير محضر رسمي بالواقعة، مع إخطار النيابة حال وجود شبهة جنائية أو الحاجة للتشريح.

تأمين سلامة الركاب واستئناف الرحلة

بعد تأمين موقع الحادث ونقل الجثمان، يُسمح باستئناف الرحلة بقيادة مساعد السائق حال استيفائه الشروط، أو يتم إرسال قائد بديل عبر أقرب محطة في خط السير.

إجراءات داخلية وإدارية لاحقة

تشمل الإجراءات الإدارية تحرير تقرير إداري من مشرف القطار، وتقديم شهادة وفاة معتمدة، ومتابعة إجراءات التعويض أو المستحقات لأسرة الفقيد، كما قد تُجرى مراجعة لتاريخ السائق الطبي إذا كانت الوفاة بسبب وعكة صحية مفاجئة.

خلاصة: إجراءات احترافية تضمن السلامة والاستمرارية

تعتمد هيئة السكة الحديد على وجود أنظمة بديلة وتدريبات طارئة، تضمن التعامل مع حالات الوفاة أو الإغماء أثناء القيادة، لحماية أرواح الركاب والحفاظ على انضباط حركة القطارات في آنٍ واحد.

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