وزير الكهرباء يتابع إطلاق التيار بمحطة محولات روافع رشيد 2 وتشغيل شبكات التوزيع

إطلاق التيار بمحطة محولات روافع رشيد 2.. تابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إطلاق التيار بمحطة محولات “روافع رشيد 2” بجهد 220/66/11 ك.ف لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة، واطمئن على عمل شبكات التوزيع وخطوط النقل على الجهود المختلفة والتى تشمل تغذية الموزعات الخاصة بطلمبات الرفع، وبدء التشغيل كأحد أهم المصادر لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

توفير التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات

الموجز ينقل تفاصيل إطلاق التيار بمحطة محولات روافع رشيد 2، الذي يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، وإقامة مجتمعات زراعية صناعية عمرانية جديدة، وفى ضوء برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعزيز ودعم وتقوية الشبكة الموحدة وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات وإيجاد حلول مستدامة للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين جودة التغذية

وتم تنفيذ المشروع طبقًا لأعلى معايير الجودة الفنية، وفى توقيت زمنى قياسي نظرا لإرتباطه بموعد زراعة المحاصيل خلال موسم الزراعة الصيفى، وتمت متابعته ميدانيا من قبل الدكتور محمود عصمت على مدار الشهرين الماضيين، وشهد تنسيقا وتعاونا وتكاملا بين شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتشغيل المشروع قبل الموعد المحدد دون تأخير، لكى يتم اللحاق بالموسم الزراعي، الأمر الذى عكس كفاءة الأداء والانضباط في التنفيذ.

محطة محولات روافع رشيد 2

محطة روافع رشيد 2

وتُعد محطة “روافع رشيد 2” من الطراز المدمج الحديث، وتضم عدد 2 محول بجهد 220 ك.ف وعدد 6 محولات بجهد 66 ك.ف، بما يعادل في قدراتها التشغيلية محطتين مستقلتين، ما يُشكل إنجازًا تقنيًا يُعزز من مرونة الشبكة القومية واستعدادها لتلبية احتياجات التوسعات التنموية، والمحطة أحد مصادر التغذية الكهربائية الرئيسية لمشروعات الاستصلاح الزراعي والتوسع العمرانى، فى إطار رؤية شاملة لتنمية الصحراء وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وبدوره، قال الدكتور محمود عصمت إن قطاع الكهرباء يحظى بدعم كبير من الدولة، وان هناك اهتماما كبيرا "بالكهرباء" كركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، موضحا العمل فى إطار خطة متكاملة ومحددة لتوفير وإتاحة التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، وخاصة مشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي فى إطار خطة الدولة لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي.

توفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة

وأشاد بالقائمين على تنفيذ المشروع على كافة الجهود والربط على الشبكة، والالتزام بالتوقيت المحدد للحاق بالموسم الزراعي، مشيرا إلى استراتيجية العمل الخاصة برفع كفاءة منظومة الطاقة وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة، موضحا الاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد.

محطة محولات روافع رشيد 2

وشدد على الخطة الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة وخاصة مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي والصوب الزراعية وغيرها من المشروعات التى يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا:

مباحثات مكثفة بين وزير الكهرباء وسانجرو الصينية لإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة بمصر

وزير الكهرباء يتوجه إلى الصين للمشاركة بمؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة