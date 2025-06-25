وزير الكهرباء يتوجه إلى الصين للمشاركة بمؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة

وزير الكهرباء يشارك بمؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة.. غادر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة اليوم الاربعاء متوجها إلى الصين ، للمشاركة فى مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة، وبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون مع الجانب الصيني فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة

والموجز ينشر تفاصيل مشاركة وزير الكهرباء بالمؤتمر الذي يبحث مشروعات الضخ والتخزين واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى دعم وتطوير الشبكة والتصدي لسرقات التيار والحد من الفقد واستدامة إمدادات الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لضمان استقرار الشبكة الموحدة.

وزير الكهرباء يشارك بمؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة

ويلتقي الدكتور عصمت على هامش المؤتمر بعدد من رؤساء كبرى الشركات الصينية فى اطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات فى مجال الكهرباء والطاقة

يلقى الدكتور محمود عصمت كلمة مصر فى الجلسة الافتتاحية ويشارك فى عدد من الجلسات الخاصة بالطاقة المتجددة والتحول الطاقي لابراز الدور المصرى كمركز استراتيجي وممر محوري لتبادل الطاقة النظيفة والربط بين شبكات الكهرباء فى قارات اسيا وأفريقيا واوروبا.

الزيارات الميدانية إلى اكبر مركز تحكم فى العالم

وتتضمن الزيارة لقاءات مع رؤساء الوفود والشركات المشاركة ، وكذلك عدد من الزيارات الميدانية إلى اكبر مركز تحكم فى العالم وكذلك محطة للضخ والتخزين وعدد من مصانع مهمات الكهرباء فى مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات خفض الفقد ومن التعدى على التيار الكهربائي وغيرها من مجالات التعاون والعمل المشترك مع الجانب الصيني

جدير بالذكر ان الزيارة تأتي على خلفية عدد من اللقاءات والاجتماعات التى تمت على مدار الشهور الماضية فى اطار توجه الدولة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة ودعم وتطوير الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، وكذلك تعظيم عوائدها بواسطة تقنيات تخزين الطاقة ،بالاضافة إلى العمل المشترك فى مجال خفض الفقد الفنى والتجاري على مستوى شبكات التوزيع .

ويأتي ذلك فى ضوء استراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والتوسع فى مشروعات الضخ والتخزين للحفاظ على استقرار الشبكة الموحدة وتأمين الاستدامة والاستمرارية للتغذية الكهربائية

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