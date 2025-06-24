وزير الكهرباء: تنسيق مستمر مع البترول لتوفير الوقود وصيانة محطات التوزيع

خطة توفير الوقود وصيانة محطات التوزيع.. أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تواصل جهودها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات الفعالة، أبرزها التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الغاز والوقود اللازم للتشغيل.

خطة توفير الوقود وصيانة محطات التوزيع

الموجز ينشر تفاصيل خطة توفير الوقود وصيانة محطات التوزيع، التي تم عرضها خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتناول تطورات تنفيذ خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبشكل خاص فيما يتعلق بمزيج الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين، وجهود رفع جودة وكفاءة الطاقة وترشيدها والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء.

وأوضح الوزير، خلال استعراضه لأبرز جهود الوزارة، أنه يتم تنفيذ برامج صيانة وتشغيل المحطات بشكل دوري، مع المتابعة الدقيقة للأداء الفني لضمان الاستمرارية والكفاءة.

مكافحة سرقات التيار الكهربائي

كما أشار إلى استمرار العمل على مكافحة سرقات التيار الكهربائي وخفض نسب الفقد في الشبكة القومية.

استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الإجراءات التي تمت من جانب الوزارة لتحسين الخدمات التي تقدمها، بما في ذلك التنسيق مع وزارة البترول لتلبية الاحتياجات من الغاز والوقود لتشغيل محطات الكهرباء، والمتابعة الدورية لتنفيذ برامج صيانة وتشغيل محطات الكهرباء، والعمل على التصدي لحالات سرقة الكهرباء وخفض الفقد في شبكة الكهرباء، وإدخال قدرات جديدة تبلغ حوالي ٢٠٠٠ ميجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات تبلغ حوالي 2.3 مليار دولار.

مشروعات الطاقة النظيفة

وفي إطار التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، أشار الوزير إلى أنه تم إدخال قدرات كهربائية جديدة من مصادر الطاقة المتجددة بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، وذلك دعمًا لمزيج الطاقة واستراتيجية الدولة نحو التوسع في الاعتماد على مصادر نظيفة ومستدامة.

وفي ذات الإطار، تم استعراض تقدير لقدرات الطاقة المتجددة في عام ٢٠٣٠ وفقاً لإستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، كما تم استعراض بيان بقدرات الطاقة المتجددة (شمسي/ رياح) المتوقع دخولها على شبكة كهرباء مصر بحلول شهر يونيو ٢٠٢٨.

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