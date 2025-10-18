ننشر مواعيد عدد من القطارات على خطوط القاهرة والإسكندرية والصعيد السبت 18 اكتوبر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديلات جديدة في مواعيد عدد من القطارات على خطوط الوجهين القبلي والبحري، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 أكتوبر 2025، في إطار خطة الهيئة لتطوير خدماتها وتحقيق الانضباط في حركة التشغيل، مع تلبية احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتقديم خدمة أكثر انتظامًا وراحة للركاب، وتحسين كفاءة التشغيل على خطوط الوجه القبلي، خاصة في ظل الإقبال الكبير على السفر بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

- أولاً: خط القاهرة – الإسكندرية

تستمر حركة القطارات على هذا الخط الحيوي وفق المواعيد التالية:

قطار (903) مكيف: يقوم من القاهرة الساعة 6:00 صباحًا.

قطار (2025) تالجو: يقوم من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا.

قطار (905) VIP مباشر: يقوم الساعة 9:00 صباحًا.

قطار (917) VIP: يقوم الساعة 3:00 عصرًا.

قطار (931) مكيف: يقوم الساعة 8:15 مساءً.

أما في الاتجاه المعاكس (الإسكندرية – القاهرة):

قطار (902) مكيف: يقوم الساعة 6:00 صباحًا.

قطار (906) VIP مباشر: يقوم الساعة 7:00 صباحًا.

قطار (916) VIP: يقوم الساعة 2:00 ظهرًا.

قطار (922) مكيف: يقوم الساعة 3:30 عصرًا.

قطار (928) مكيف: يقوم الساعة 7:00 مساءً.

وأكدت الهيئة أن هذه المواعيد لم تشهد أي تعديل، وتعمل بانتظام لخدمة محافظات القاهرة، الجيزة، البحيرة، والإسكندرية.

- ثانياً: خط القاهرة – أسيوط – أسوان

شهد هذا الخط مجموعة من التعديلات التي تبدأ اعتبارًا من السبت 18 أكتوبر 2025، وتشمل:

قطار (722) “تحيا مصر” أسيوط / سوهاج: تقرر تعديل ميعاده ليقوم الساعة 3:20 عصرًا بدلًا من 2:05 ظهرًا، بهدف تحسين الربط بين قطارات الوجه القبلي في الفترات المسائية.

كما تقرر اعتبارًا من السبت 1 نوفمبر 2025 إدخال تعديلات إضافية على بعض القطارات العاملة على نفس الخط، وهي:

قطار (930) “ثانية فاخرة” القاهرة / أسيوط: يقوم الساعة 6:30 صباحًا بدلًا من 8:30 صباحًا، مع إضافة مقرر وقوف بمحطة بني سويف لخدمة ركاب المحافظة.

قطار (978) “ثالثة مكيفة” القاهرة / أسيوط: يقوم الساعة 6:45 صباحًا بدلًا من 6:30 صباحًا.

ويترتب على هذه التعديلات تعديل مسير قطاري (1006) و(974) طبقًا للجداول التشغيلية المحدثة.

-ثالثاً: القاهرة الكبرى

تشهد العاصمة انتظامًا في حركة القطارات المتجهة من وإلى المحافظات، حيث يستمر تشغيل القطارات التالية على خط القاهرة – أسوان دون تغيير:

قطار (980) VIP: يقوم من القاهرة 8:00 صباحًا.

قطار (982) VIP: يقوم 12:00 ظهرًا.

قطار (986) مكيف: يقوم 2:00 عصرًا.

قطار (2012) مكيف: يقوم 5:30 مساءً.

قطار (2014) VIP: يقوم 9:00 مساءً.

- رابعاً: محافظات الوجه القبلي

في محافظات المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، أكدت الهيئة انتظام حركة القطارات بين المحافظات وفق التعديلات المعلنة، وجاءت المواعيد كما يلي:

من سوهاج إلى القاهرة:

قطار (991) مكيف: يقوم 6:30 صباحًا.

من المنيا إلى القاهرة:

قطار (937) مكيف: يقوم 2:00 ظهرًا.

من القاهرة إلى سوهاج:

قطار (990) مكيف: يقوم 4:00 عصرًا.

من أسوان إلى القاهرة:

قطار (981) VIP: يقوم 5:30 صباحًا.

قطار (983) VIP: يقوم 7:30 صباحًا.

قطار (2013) مكيف: يقوم 2:05 ظهرًا.

قطار (2007) VIP: يقوم 3:15 عصرًا.

قطار (997) VIP: يقوم 8:45 مساءً.

- بيان الهيئة القومية لسكك حديد مصر

أكدت الهيئة في بيانها أن هذه التعديلات جاءت بعد دراسات ميدانية لحركة الركاب ومواعيد الذروة اليومية، بهدف تحقيق أكبر قدر من الانسيابية في التشغيل وتخفيف التكدس داخل القطارات، خاصة على خطوط الصعيد التي تشهد كثافة مرتفعة في رحلات العمل والدراسة.

وشددت الهيئة على أنها مستمرة في تطوير منظومة النقل بالسكة الحديد، من خلال تحديث العربات والجرارات ورفع كفاءة المحطات والخدمات الإلكترونية، بما يواكب توجه الدولة نحو وسائل نقل حديثة وآمنة.

-تنويه هام للمسافرين

أهابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بجميع الركاب ضرورة:

الوصول إلى المحطات قبل موعد القطار بـ15 دقيقة على الأقل.

متابعة التحديثات اليومية للمواعيد من خلال الموقع الرسمي للهيئة وصفحاتها المعتمدة، تحسبًا لأي تعديل طارئ.

وأكدت الهيئة أن كل تغيير في المواعيد يتم الإعلان عنه مسبقًا عبر القنوات الرسمية ووسائل الإعلام، حرصًا على راحة المواطنين وضمان دقة المعلومات.

