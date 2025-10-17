عاجل.. حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر القطارات والمترو والنقل العام

مصدر بوزارة النقل: الأسعار الحالية مستمرة دون تغيير حتى إشعار آخر

أكد مصدر مسؤول بوزارة النقل، في تصريحات خاصة أنه لا توجد أي زيادات في أسعار تذاكر القطارات أو المترو حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأسعار المعلنة حاليًا مستمرة دون تعديل، رغم الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، ويرصد الموجز التفاصيل

وأوضح المصدر أن وزارة النقل لم تصدر أي توجيهات حتى اللحظة برفع أسعار التذاكر سواء في القطارات أو مترو الأنفاق أو وسائل النقل التابعة لها، وأن أي قرار بالزيادة يخضع لدراسة دقيقة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

لا تعديل في أسعار أتوبيسات «السوبر جيت» و«شرق الدلتا»

وأضاف المصدر أن أسعار تذاكر الأتوبيسات التابعة للشركات الحكومية مثل «السوبر جيت»، و«شرق الدلتا»، و«إيجي باص» لم تتغير هي الأخرى، موضحًا أن جميع هذه الشركات تواصل العمل بالتسعيرة القديمة حتى إشعار آخر.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع الموقف لحظة بلحظة، في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل نتيجة زيادة أسعار السولار، مؤكدًا أن هناك توقعات ببحث هيكلة الأسعار خلال الفترة المقبلة، إذا استمر ارتفاع أسعار الوقود عند المستويات الجديدة.

تفاصيل زيادة أسعار البنزين والسولار

يأتي ذلك في أعقاب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، فجر اليوم الجمعة، برفع أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين للتر الواحد، ضمن المراجعة الدورية التي تجريها اللجنة كل ثلاثة أشهر.

وجاءت الأسعار الجديدة للوقود على النحو التالي:

بنزين 95: من 19 إلى 21 جنيهًا للتر .

من 19 إلى . بنزين 92: من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا للتر .

من 17.25 إلى . بنزين 80: من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا للتر .

من 15.75 إلى . السولار: من 15.5 إلى 17.5 جنيهًا للتر.

وأكدت اللجنة في بيانها أن قرار الزيادة جاء بناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول وسعر صرف الدولار، إضافة إلى تكاليف النقل والتكرير.

هل ترتفع أسعار النقل العام قريبًا؟

ورغم عدم صدور قرارات رسمية بزيادة أسعار التذاكر حتى الآن، إلا أن الخبراء يتوقعون انعكاسات تدريجية على قطاع النقل العام خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في الشركات التي تعتمد بشكل أساسي على السولار في تشغيل أسطولها.

ويرى مختصون في قطاع النقل أن الحكومة ستسعى لتقليل الأثر على المواطنين محدودي الدخل من خلال الإبقاء على أسعار المترو والقطارات لفترة مؤقتة، مقابل بحث حلول بديلة مثل دعم التشغيل أو ترشيد الاستهلاك في بعض الخطوط.

الزيادة تحت المراقبة ومراجعة ربع سنوية قادمة

ومن المقرر أن تعاود لجنة التسعير التلقائي اجتماعها خلال الربع الأول من عام 2026 لتقييم أثر الزيادة الأخيرة، وسط توقعات بأن تتم مراجعة الأسعار مجددًا وفق المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الأسواق المصرية حالة من الترقب والتساؤل حول تأثير رفع أسعار الوقود على تكاليف النقل والسلع الأساسية، بينما تؤكد وزارة النقل أن أي تحريك للأسعار سيكون مدروسًا بعناية ولن يتم إلا بعد تقييم شامل لتأثيراته على المواطنين والاقتصاد القومي.

اقرأ أيضًا:

أسعار اشتراكات مترو الأنفاق.. إليك الأوراق المطلوبة والتفاصيل

مواعيد عمل المترو في شهر رمضان 2025.. بعد التعديلات

