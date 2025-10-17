خدمة حجز تذاكر القطارات عبر مركز العملاء الصوتي.. خطوة جديدة للتحول الرقمي

في إطار خطتها للتحول الرقمي وتطوير خدمات الركاب، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إطلاق خدمة مركز العملاء الصوتي لحجز التذاكر والاستعلام عن مواعيد القطارات عبر الهاتف، بما يتيح للركاب وسيلة حديثة وميسرة للحصول على الخدمات دون التوجه للمحطات، ويرصد الموجز التفاصيل.

دعم التحول الرقمي وتطوير قنوات الحجز

تؤكد الهيئة أن إطلاق الخدمة الجديدة يأتي تنفيذًا لاستراتيجيتها في تحسين جودة خدماتها، وتنويع قنوات بيع تذاكر القطارات بما يتماشى مع رؤية الدولة للحوكمة الرقمية. وتستهدف هذه الخطوة تسهيل الحجز والاستعلام، وتخفيف الضغط على شبابيك المحطات، ورفع كفاءة التواصل مع الركاب على مستوى الجمهورية.

خدمات متكاملة عبر الاتصال الهاتفي

يتيح مركز خدمة العملاء الصوتي حزمة من الخدمات التي تغطي مختلف احتياجات الركاب، وتشمل:

الاستعلام عن مواعيد وبيانات القطارات على جميع الخطوط.

التعرف على طرق وقنوات حجز التذاكر المتاحة في أنحاء الجمهورية.

متابعة التذاكر المحجوزة عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو وكلاء البيع.

تسجيل الشكاوى وإحالتها للجهات المختصة لمعالجتها ومنع تكرارها.

حجز تذاكر القطارات المكيفة والفاخرة لجميع الخطوط بخطوات منظمة وسهلة.

خطوات حجز التذاكر عبر مركز الاتصال

تتم عملية حجز المقاعد من خلال سلسلة إجراءات واضحة تضمن الدقة وسرعة التنفيذ، وتشمل:

اتصال الراكب بأحد أرقام خدمة العملاء وطلب الحجز على قطار محدد. يقوم موظف الخدمة بتوضيح بيانات الرحلة والمقاعد المتاحة للعميل. في حال الموافقة، يُرسل طلب الحجز إلى النظام الآلي لإصدار التذاكر. يحصل العميل على رقم دفع مرجعي عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول. يتم سداد قيمة التذكرة عبر “فوري” أو تطبيق “سداد فوري”، مع العمل على إضافة وسائل دفع أخرى قريبًا. بعد إتمام الدفع، تُرسل رسالة نصية تتضمن رابط التذكرة لتحميلها على الهاتف. يتوجه الراكب يوم السفر إلى المحطة، ويمر من البوابات الإلكترونية باستخدام التذكرة الإلكترونية، ويُبرزها عند الطلب لمفتش القطار.

أرقام الخدمة وتكلفة الاتصال

تعمل خدمة مركز العملاء الصوتي على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لتوفير الدعم المستمر للركاب، ويمكن التواصل عبر:

الرقم المختصر (1661) من الهاتف المحمول.

الرقم الأرضي (09000661) من الخطوط الثابتة.

وتبلغ تكلفة الدقيقة جنيهاً ونصف فقط (1.5 ج/دقيقة)، ما يجعل الخدمة في متناول جميع الفئات.

تعزيز راحة الركاب وتوسيع خيارات الحجز

تُعد الخدمة الجديدة إضافة مهمة لمنظومة السكك الحديدية، إذ توفر للركاب وسيلة بديلة لحجز التذاكر دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمسافرين من المناطق البعيدة. كما تسهم في تقليل الزحام داخل المحطات وتحسين معدلات الانسيابية.

رؤية مستقبلية للقطاع

تؤكد الهيئة أن هذه الخطوة ليست سوى بداية ضمن خطة شاملة لتطوير خدماتها، تشمل تحديث الأنظمة الإلكترونية، وإضافة قنوات دفع متعددة، وتحسين التعامل مع الشكاوى والمقترحات، كما تعمل الهيئة على ربط الخدمة الصوتية بمنصات الحجز الرقمية لتحقيق تجربة متكاملة للركاب.

بهذا التحرك، تواصل سكك حديد مصر تعزيز حضورها الرقمي وتقديم حلول ذكية تواكب احتياجات الجمهور، وتُسهِم في دعم البنية التكنولوجية لقطاع النقل على مستوى الدولة.

