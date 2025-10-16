ننشر أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025

تواصل أسواق مواد البناء في مصر الحفاظ على حالة من الاستقرار السعري، إذ شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 ثباتًا واضحًا دون أي تغييرات تُذكر مقارنة بالأيام الماضية، في ظل تراجع معدلات الطلب وتباطؤ حركة البناء داخل القطاع الأهلى ، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.



أسباب الاستقرار

ويرى خبراء القطاع أن هذا الثبات يعود إلى انخفاض حجم الطلب المحلي، خصوصًا في مشروعات البناء الخاصة بالأفراد التي تمثل النسبة الأكبر من حجم التداول، إلى جانب زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع بعد دخول خطوط إنتاج جديدة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ساهم في تحقيق توازن نسبي بين العرض والطلب.

أسعار الحديد اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025

حديد مصر ستيل: 37,500 جنيه للطن

حديد المعادي: 38,000 جنيه

حديد بشاي: 38,400 جنيه

حديد الكومي: 36,000 جنيه

حديد المصريين: 38,000 جنيه

حديد بيانكو: 34,500 جنيه

الاستثماري: 36,776 جنيهًا

حديد عطية: 38,500 جنيه

حديد العتال: 38,000 جنيه

حديد المراكبي: 37,500 جنيه

حديد العشري: 36,200 جنيه



أسعار الأسمنت اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025

أسمنت حلوان: 4,055 جنيهًا للطن

أسمنت الرمادي: 3,987 جنيهًا

أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا

أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا



حالة السوق

أكد عدد من تجار مواد البناء أن السوق يشهد تذبذبًا نسبيًا في حركة الطلب، نتيجة تراجع أعمال البناء الصغيرة والمتوسطة، في الوقت الذي تحافظ فيه المشروعات القومية الكبرى على نشاطها واستقرارها، مما يُبقي السوق في حالة اتزان نسبي دون موجات ارتفاع أو انخفاض حاد في الأسعار.

