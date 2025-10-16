ننشر أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025
تواصل أسواق مواد البناء في مصر الحفاظ على حالة من الاستقرار السعري، إذ شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 ثباتًا واضحًا دون أي تغييرات تُذكر مقارنة بالأيام الماضية، في ظل تراجع معدلات الطلب وتباطؤ حركة البناء داخل القطاع الأهلى ، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.
أسباب الاستقرار
ويرى خبراء القطاع أن هذا الثبات يعود إلى انخفاض حجم الطلب المحلي، خصوصًا في مشروعات البناء الخاصة بالأفراد التي تمثل النسبة الأكبر من حجم التداول، إلى جانب زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع بعد دخول خطوط إنتاج جديدة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ساهم في تحقيق توازن نسبي بين العرض والطلب.
أسعار الحديد اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025
حديد مصر ستيل: 37,500 جنيه للطن
حديد المعادي: 38,000 جنيه
حديد بشاي: 38,400 جنيه
حديد الكومي: 36,000 جنيه
حديد المصريين: 38,000 جنيه
حديد بيانكو: 34,500 جنيه
الاستثماري: 36,776 جنيهًا
حديد عطية: 38,500 جنيه
حديد العتال: 38,000 جنيه
حديد المراكبي: 37,500 جنيه
حديد العشري: 36,200 جنيه
أسعار الأسمنت اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025
أسمنت حلوان: 4,055 جنيهًا للطن
أسمنت الرمادي: 3,987 جنيهًا
أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا
أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا
حالة السوق
أكد عدد من تجار مواد البناء أن السوق يشهد تذبذبًا نسبيًا في حركة الطلب، نتيجة تراجع أعمال البناء الصغيرة والمتوسطة، في الوقت الذي تحافظ فيه المشروعات القومية الكبرى على نشاطها واستقرارها، مما يُبقي السوق في حالة اتزان نسبي دون موجات ارتفاع أو انخفاض حاد في الأسعار.
