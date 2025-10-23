ننشر مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 بجميع محافظات مصر

يحرص المسلمون في شتى أنحاء الجمهورية على متابعة مواقيت الصلاة اليومية، التزامًا بأداء الفروض في أوقاتها المحددة، وحرصًا على نيل الأجر والثواب والتقرب إلى الله تعالى.

وفي هذا الإطار، تواصل جريدة«الموجز» تقديم خدمتها الدينية والخدمية لقرّائها، من خلال نشر مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 ، في جميع محافظات مصر، لتكون دليلاً للمؤمنين في أداء الصلوات الخمس في مواعيدها الصحيحة بخشوع وانتظام.

- القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 5:38 ص، الظهر 12:42 م، العصر 3:54 م، المغرب 6:15 م، العشاء 7:33 م.

الجيزة: الفجر 5:39 ص، الظهر 12:43 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:16 م، العشاء 7:34 م.

القليوبية (بنها): الفجر 5:37 ص، الظهر 12:41 م، العصر 3:53 م، المغرب 6:14 م، العشاء 7:32 م.

- الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 5:42 ص، الظهر 12:46 م، العصر 3:58 م، المغرب 6:20 م، العشاء 7:38 م.

مرسى مطروح: الفجر 5:54 ص، الظهر 12:58 م، العصر 4:09 م، المغرب 6:31 م، العشاء 7:49 م.

كفر الشيخ: الفجر 5:38 ص، الظهر 12:42 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:16 م، العشاء 7:35 م.

- إقليم الدلتا

المنصورة: الفجر 5:36 ص، الظهر 12:40 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:14 م، العشاء 7:32 م.

الزقازيق: الفجر 5:36 ص، الظهر 12:40 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:13 م، العشاء 7:31 م.

طنطا: الفجر 5:37 ص، الظهر 12:41 م، العصر 3:53 م، المغرب 6:15 م، العشاء 7:33 م.

- مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: الفجر 5:33 ص، الظهر 12:37 م، العصر 3:49 م، المغرب 6:11 م، العشاء 7:29 م.

السويس: الفجر 5:32 ص، الظهر 12:36 م، العصر 3:48 م، المغرب 6:10 م، العشاء 7:28 م.

العريش: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:32 م، العصر 3:44 م، المغرب 6:06 م، العشاء 7:23 م.

- الوجه القبلي (الصعيد)

بني سويف: الفجر 5:38 ص، الظهر 12:42 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:17 م، العشاء 7:34 م.

المنيا: الفجر 5:39 ص، الظهر 12:43 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:19 م، العشاء 7:35 م.

أسيوط: الفجر 5:37 ص، الظهر 12:41 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:18 م، العشاء 7:34 م.

سوهاج: الفجر 5:35 ص، الظهر 12:39 م، العصر 3:54 م، المغرب 6:16 م، العشاء 7:32 م.

قنا: الفجر 5:31 ص، الظهر 12:35 م، العصر 3:50 م، المغرب 6:13 م، العشاء 7:29 م.

أسوان: الفجر 5:29 ص، الظهر 12:33 م، العصر 3:48 م، المغرب 6:12 م، العشاء 7:27 م.

- مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 5:26 ص، الظهر 12:31 م، العصر 3:46 م، المغرب 6:08 م، العشاء 7:24 م.

مرسى علم: الفجر 5:21 ص، الظهر 12:26 م، العصر 3:42 م، المغرب 6:05 م، العشاء 7:20 م.

