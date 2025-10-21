مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات

الصلاة.. صلة بين العبد وربه

تُعد الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الوسيلة الأهم التي يتقرب بها المسلم إلى ربه عز وجل، فالصلاة تجمع بين الجسد والروح في لحظة خضوع وخشوع، حيث يؤدي المسلم الحركات الجسدية من ركوع وسجود، بينما تتوجه روحه إلى الله تعالى بالدعاء والتضرع، فيتحقق بذلك التكامل بين الطاعة البدنية والروحية، ويرصد الموجز التفاصيل.

وقد أكد القرآن الكريم على أثر الذكر والصلاة في طمأنينة النفس، فقال الله تعالى: "ألا بذكر الله تطمئن القلوب" (سورة الرعد: 28)، مما يوضح الدور العظيم للصلاة في تحقيق الراحة النفسية والتوازن الداخلي في ظل ما يواجهه الإنسان من ضغوط الحياة اليومية.

الأذان.. شعيرة تُعلن وقت العبادة

يُعد الأذان من أبرز الشعائر الإسلامية التي تُظهر هوية المسلمين، وهو فرض كفاية على الرجال؛ إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، كما أنه دعوة عامة للمصلين لإعمار المساجد وإقامة الصلاة في أوقاتها الخمسة، مما يرسخ روح الجماعة بين المسلمين.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة وعدة محافظات

وفيما يلي مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 وفقًا للتوقيت المحلي بعدد من محافظات الجمهورية، حسب بيانات الهيئة العامة للمساحة المصرية:

القاهرة

الفجر: 5:34 ص

الظهر: 12:40 م

العصر: 3:52 م

المغرب: 6:18 م

العشاء: 7:35 م

الإسكندرية

الفجر: 5:39 ص

الظهر: 12:45 م

العصر: 3:56 م

المغرب: 6:22 م

العشاء: 7:40 م

أسوان

الفجر: 5:26 ص

الظهر: 12:33 م

العصر: 3:50 م

المغرب: 6:17 م

العشاء: 7:31 م

الإسماعيلية

الفجر: 5:30 ص

الظهر: 12:36 م

العصر: 3:48 م

المغرب: 6:13 م

العشاء: 7:31 م

الصلاة في الإسلام.. عمود الدين

تأتي الصلاة في مكانة عظيمة ضمن أركان الإسلام، فقد قال رسول الله ﷺ لمعاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن:

"فإذا عرفوا أن الله وحده لا شريك له، فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم".

وأمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلاة في كل الأحوال، فقال:

"حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" (البقرة: 238).

كما قال النبي ﷺ لعِمران بن حصين رضي الله عنه عندما كان مريضًا:

"صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب".

ختامًا.. الصلاة وصية النبي الأخيرة

كانت الصلاة آخر وصايا النبي ﷺ لأمته قبل وفاته، وهي شريعة جميع الأنبياء، إذ قال تعالى:

"وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ" (الأنبياء: 73).

فالصلاة هي عمود الدين الذي لا يقوم الإسلام إلا به، وهي الرابط الدائم بين العبد وربه، ومن حافظ عليها كانت له نورًا وهدًى في الدنيا والآخرة.

