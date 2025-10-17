ننشر مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 بجميع محافظات مصر

في إطار حرص جريدة «الموجز» على تقديم الخدمات اليومية والمعلومات الدينية لقرّائها، تنشر الجريدة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 ،الموافق 23 ربيع الآخر 1447 هـ

في مختلف محافظات الجمهورية.

وتأتي هذه المواقيت وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، حرصًا على مساعدة المواطنين في أداء الصلوات في أوقاتها الشرعية بكل دقة وخشوع.

-القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 5:34 ص، الشروق 6:56 ص، الظهر 12:40 م، العصر 3:51 م، المغرب 6:23 م، العشاء 7:38 م.

الجيزة: الفجر 5:34 ص، الشروق 6:56 ص، الظهر 12:40 م، العصر 3:51 م، المغرب 6:23 م، العشاء 7:38 م.

القليوبية: الفجر 5:34 ص، الشروق 6:56 ص، الظهر 12:40 م، العصر 3:51 م، المغرب 6:23 م، العشاء 7:38 م.

-الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 5:39 ص، الشروق 7:01 ص، الظهر 12:44 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:43 م.

مطروح: الفجر 5:47 ص، الشروق 7:09 ص، الظهر 12:51 م، العصر 4:04 م، المغرب 6:36 م، العشاء 7:51 م.

كفر الشيخ: الفجر 5:33 ص، الشروق 6:55 ص، الظهر 12:40 م، العصر 3:53 م، المغرب 6:25 م، العشاء 7:40 م.

البحيرة: الفجر 5:34 ص، الشروق 6:56 ص، الظهر 12:41 م، العصر 3:54 م، المغرب 6:26 م، العشاء 7:41 م.

دمياط: الفجر 5:30 ص، الشروق 6:52 ص، الظهر 12:36 م، العصر 3:50 م، المغرب 6:22 م، العشاء 7:37 م.

بورسعيد: الفجر 5:29 ص، الشروق 6:51 ص، الظهر 12:35 م، العصر 3:49 م، المغرب 6:21 م، العشاء 7:36 م.

- إقليم الدلتا

المنصورة: الفجر 5:31 ص، الشروق 6:53 ص، الظهر 12:38 م، العصر 3:51 م، المغرب 6:23 م، العشاء 7:38 م.

الزقازيق: الفجر 5:31 ص، الشروق 6:53 ص، الظهر 12:38 م، العصر 3:51 م، المغرب 6:23 م، العشاء 7:38 م.

طنطا: الفجر 5:32 ص، الشروق 6:54 ص، الظهر 12:39 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:24 م، العشاء 7:39 م.

المحلة الكبرى: الفجر 5:32 ص، الشروق 6:54 ص، الظهر 12:39 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:24 م، العشاء 7:39 م.

المنوفية: الفجر 5:32 ص، الشروق 6:54 ص، الظهر 12:39 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:24 م، العشاء 7:39 م.

الدقهلية: الفجر 5:31 ص، الشروق 6:53 ص، الظهر 12:38 م، العصر 3:51 م، المغرب 6:23 م، العشاء 7:38 م.

- مدن القناة وسيناء

السويس: الفجر 5:29 ص، الشروق 6:51 ص، الظهر 12:36 م، العصر 3:49 م، المغرب 6:21 م، العشاء 7:36 م.

الإسماعيلية: الفجر 5:30 ص، الشروق 6:52 ص، الظهر 12:37 م، العصر 3:50 م، المغرب 6:22 م، العشاء 7:37 م.

العريش: الفجر 5:25 ص، الشروق 6:47 ص، الظهر 12:32 م، العصر 3:45 م، المغرب 6:17 م، العشاء 7:32 م.

شرم الشيخ: الفجر 5:24 ص، الشروق 6:46 ص، الظهر 12:31 م، العصر 3:44 م، المغرب 6:16 م، العشاء 7:31 م.

الطور: الفجر 5:26 ص، الشروق 6:48 ص، الظهر 12:33 م، العصر 3:46 م، المغرب 6:18 م، العشاء 7:33 م.

-الوجه القبلي (الصعيد)

بني سويف: الفجر 5:36 ص، الشروق 6:58 ص، الظهر 12:43 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:43 م.

الفيوم: الفجر 5:37 ص، الشروق 6:59 ص، الظهر 12:44 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م.

المنيا: الفجر 5:41 ص، الشروق 7:03 ص، الظهر 12:48 م، العصر 4:01 م، المغرب 6:33 م، العشاء 7:48 م.

أسيوط: الفجر 5:43 ص، الشروق 7:05 ص، الظهر 12:50 م، العصر 4:03 م، المغرب 6:35 م، العشاء 7:50 م.

سوهاج: الفجر 5:45 ص، الشروق 7:07 ص، الظهر 12:52 م، العصر 4:05 م، المغرب 6:37 م، العشاء 7:52 م.

قنا: الفجر 5:48 ص، الشروق 7:10 ص، الظهر 12:55 م، العصر 4:08 م، المغرب 6:40 م، العشاء 7:55 م.

الأقصر: الفجر 5:49 ص، الشروق 7:11 ص، الظهر 12:56 م، العصر 4:09 م، المغرب 6:41 م، العشاء 7:56 م.

أسوان: الفجر 5:51 ص، الشروق 7:13 ص، الظهر 12:58 م، العصر 4:11 م، المغرب 6:43 م، العشاء 7:58 م.

- مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 5:28 ص، الشروق 6:50 ص، الظهر 12:35 م، العصر 3:48 م، المغرب 6:20 م، العشاء 7:35 م.

مرسى علم: الفجر 5:30 ص، الشروق 6:52 ص، الظهر 12:37 م، العصر 3:50 م، المغرب 6:22 م، العشاء 7:37 م.



فضل وأهمية صلاة الجماعة:

تحظى صلاة الجماعة بمكانة خاصة في الإسلام وتتمتع بفوائد جمة. وقد وردت أحاديث نبوية تشير إلى فضلها، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا». صلاة الجماعة ترفع درجات المصلي وتكفر خطاياه، كما تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه.

