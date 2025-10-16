صلاتك نجاتك.. تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025

يحرص المواطنون يوميًا على متابعة مواقيت الصلاة التي تتغير تدريجيًا تبعًا لحركة الشمس وتغير الفصول، حرصًا على أداء الفروض في مواقيتها الدقيقة.

وفي هذا الإطار، ينشر موقع «الموجز» مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 ، في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

ولمعرفة المواقيت في مدن أخرى، يمكن الرجوع إلى الجداول الرسمية الصادرة عن الهيئة عبر موقعها الإلكتروني المعتمد.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس



القاهرة: الفجر 5:33 ص، الظهر 12:40 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:24 م، العشاء 7:39 م.

الإسكندرية: الفجر 5:38 ص، الظهر 12:44 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م.

بورسعيد: الفجر 5:29 ص، الظهر 12:35 م، العصر 3:50 م، المغرب 6:22 م، العشاء 7:37 م.

المنصورة: الفجر 5:31 ص، الظهر 12:38 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:24 م، العشاء 7:39 م.

أسيوط: الفجر 5:43 ص، الظهر 12:50 م، العصر 4:04 م، المغرب 6:36 م، العشاء 7:51 م.

سوهاج: الفجر 5:45 ص، الظهر 12:52 م، العصر 4:06 م، المغرب 6:38 م، العشاء 7:53 م.

أسوان: الفجر 5:51 ص، الظهر 12:58 م، العصر 4:12 م، المغرب 6:44 م، العشاء 7:59 م.

فضل وأهمية صلاة الجماعة:

تحظى صلاة الجماعة بمكانة خاصة في الإسلام وتتمتع بفوائد جمة. وقد وردت أحاديث نبوية تشير إلى فضلها، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا». صلاة الجماعة ترفع درجات المصلي وتكفر خطاياه، كما تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه.

