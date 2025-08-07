هل نسيان السورة بعد الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء تحسم الجدل

في سؤال شائع بين المصلين حول ما إذا كان نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة يبطلها، أجابت دار الإفتاء المصرية من خلال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى، موضحة الحكم الشرعي في هذا الأمر الذي يشغل بال الكثيرين، خاصة في الصلوات اليومية، ويرصد الموجز التفاصيل.

حكم نسيان السورة بعد الفاتحة في الصلاة

أوضح الشيخ محمد عبد السميع، في فتوى رسمية، أن نسيان قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، وأكد أن هذه القراءة ليست فرضًا أو ركنًا من أركان الصلاة، بل تعتبر من الهيئات التي تكمّل الصلاة، وبالتالي فإن السهو عنها لا يؤثر على صحتها.

هذا الرأي يأتي ليطمئن القلوب ويوضح أن التركيز الأساسي في الصلاة يجب أن يكون على الفرض الركني، وهو الفاتحة، أما السورة التالية لها فهي مستحبة، ولكن لا تبطل الصلاة بتركها عمدًا أو سهوًا.

متى يسن قراءة سورة بعد الفاتحة؟

أضاف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلوات الرباعية كـ"الظهر والعصر والعشاء" مستحب، سواء كانت سورة كاملة أو بضع آيات، وأشار إلى أن في صلاة المغرب تحديدًا، يُستحب التخفيف في القراءة، وإن قرأ الإمام أحيانًا بسور طويلة كما فعل النبي ﷺ، فذلك سنة.

أما فيما يخص الركعتين الثالثة والرابعة، فأوضح أن جمهور العلماء لا يرى استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة فيهما، بينما ذهب الإمام الشافعي في فقهه الجديد إلى استحبابها، معتبرًا أنه لا مانع شرعي من ذلك.

هل يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية؟

تناول الشيخ عثمان أيضًا مسألة قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية، وهي محل خلاف بين الفقهاء:

المالكية والحنابلة : يرون أنه لا تجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، بل عليه الاستماع للقراءة فقط.

: يرون أنه لا تجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، بل عليه الاستماع للقراءة فقط. الشافعية : يرون وجوب القراءة حتى في الصلاة الجهرية.

: يرون وجوب القراءة حتى في الصلاة الجهرية. الحنفية: يقولون بكراهة قراءة المأموم خلف الإمام مطلقًا، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية.

استند العلماء في رأيهم إلى قوله تعالى: "وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تُرحمون"، كما استشهدوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "ما لي أُنازع القرآن؟"، ما يدل على أن الاستماع مقدم على التلاوة في هذه الحالة.

خلاصة الأحكام الشرعية

نسيان السورة بعد الفاتحة لا يبطل الصلاة .

. قراءة السورة في الركعتين الأوليين سنة ، وفي الثالثة والرابعة خلاف بين العلماء.

، وفي الثالثة والرابعة خلاف بين العلماء. قراءة المأموم للفاتحة في الجهرية ليست واجبة عند جمهور العلماء.

هذا التوضيح من دار الإفتاء المصرية يأتي في إطار حرصها على الرد على استفسارات المصلين وتيسير الفهم الصحيح لأحكام الصلاة، بعيدًا عن التعقيد أو التشدد.

