مواقيت صلاة عيد الأضحى 2025 في مصر.. تكبيرات العيد تتعالى مع شروق الشمس

دليل شامل بمواعيد الصلاة في جميع المحافظات المصرية ونصائح للاستعداد للعيد.. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2025، يزداد اهتمام المسلمين في مصر بمعرفة مواقيت صلاة العيد، التي تُعد واحدة من أهم الشعائر التي تُميز هذا اليوم العظيم، وتُقام صلاة عيد الأضحى في صباح يوم العاشر من ذي الحجة، بعد شروق الشمس بمدة قصيرة، حيث يخرج ملايين المصريين إلى المساجد والساحات المفتوحة لتأدية الصلاة وسط أجواء من الفرحة والسكينة، تتعالى خلالها تكبيرات العيد في كل مكان، معلنة بدء مناسك الأضحى، ويرصد الموجز تفاصيل وأوقات صلاة العيد.

كيف تؤدى صلاة عيد الأضحى؟

بحسب ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، فإن صلاة عيد الأضحى تُصلى ركعتين، ويُستحب فيها التكبير سبع تكبيرات في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وخمس تكبيرات في الركعة الثانية قبل القراءة أيضًا، وذلك اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

نص الحديث الشريف يقول: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة" – رواه الدارقطني والبيهقي والترمذي وابن ماجه.

توقيت صلاة عيد الأضحى 2025 في محافظات مصر

فيما يلي قائمة دقيقة بمواقيت صلاة العيد في أهم محافظات الجمهورية:

القاهرة: 6:19 صباحًا

الجيزة: 6:19 صباحًا

الإسكندرية: 6:21 صباحًا

بورسعيد: 6:11 صباحًا

السويس: 6:13 صباحًا

دمنهور: 6:19 صباحًا

طنطا: 6:18 صباحًا

الإسماعيلية: 6:13 صباحًا

دمياط: 6:13 صباحًا

السلوم: 6:39 صباحًا

نويبع: 6:07 صباحًا

المنصورة: 6:16 صباحًا

الزقازيق: 6:16 صباحًا

بنها: 6:18 صباحًا

شبين الكوم: 6:18 صباحًا

كفر الشيخ: 6:17 صباحًا

الفيوم: 6:22 صباحًا

بني سويف: 6:21 صباحًا

المنيا: 6:25 صباحًا

أسيوط: 6:25 صباحًا

سوهاج: 6:25 صباحًا

قنا: 6:21 صباحًا

أسوان: 6:25 صباحًا

أبوسمبل: 6:34 صباحًا

مرسى مطروح: 6:31 صباحًا

الغردقة: 6:15 صباحًا

الوادي الجديد: 6:33 صباحًا

حلايب: 6:14 صباحًا

شلاتين: 6:16 صباحًا

العريش: 6:06 صباحًا

الطور: 6:13 صباحًا

نصائح للاستعداد لصلاة العيد

الاغتسال وارتداء الملابس الجديدة أو النظيفة هو من السنن المؤكدة قبل الخروج لصلاة العيد.

تناول شيء بسيط بعد صلاة العيد لمن ينوي الأضحية، اقتداءً بالسنة النبوية.

يُستحب التبكير إلى الساحات الكبرى والمساجد المخصصة للصلاة للاستمتاع بالتكبيرات والتهليل الجماعي.

حافظ على آداب الطريق والنظام العام أثناء التنقل أو التواجد في المصليات.

عيد الأضحي بهجة وإيمان

عيد الأضحى لا يقتصر على أداء الصلاة والذبح، بل هو مناسبة عظيمة لتجديد الروح، والتواصل الاجتماعي، وإحياء سنة النبي إبراهيم عليه السلام في التضحية. ومع مواقيت دقيقة لصلاة العيد 2025 في جميع محافظات مصر، يمكن للمواطنين تنظيم يومهم وبدء احتفالاتهم بالشكل الأمثل

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