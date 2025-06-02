متى تبدأ وتنتهي فترة ذبح الأضحية؟الإفتاء تجيب عن أفضل الأوقات وآخر موعد

تبدأ مشروعية الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى مباشرة، ويُستحب التقديم في الذبح في أول يوم العيد، وذلك اقتداءً بسنة النبي محمد ﷺ في الإسراع إلى فعل الخير، وإذ قال النبي ﷺ: "أسرعوا إلى الأضاحي فإن فيها البركة"، ومن هذا المنطلق، فإن الوقت المثالي هو اليوم العاشر من ذي الحجة، بعد الانتهاء من أداء صلاة العيد، أي من طلوع الشمس وظهورها.

ويقدم لكم الموجز أفضل وقت لنحر الأضحية وآخر موعد لها.

آخر موعد لذبح الأضحية

ينتهي وقت ذبح الأضحية بغروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، أي في آخر أيام التشريق، وهذا التوقيت محدد شرعًا ويجب الالتزام به حتى تكون الأضحية صحيحة ومقبولة، وبعد هذا الوقت، لا يجوز ذبح الأضحية، وإن فات المسلم فرصة الذبح فإنه يُستحب له التصدق بقيمة الأضحية على الفقراء والمحتاجين، تجنبًا للإثم.

مشروعية الذبح ليلاً

تسمح الشريعة الإسلامية بذبح الأضحية ليلاً خلال أيام التشريق (اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة)، لكن الأفضلية تُعطى للذبح في النهار لما فيه من وضوح وعلانية الفعل، ولذا يُفضل تأخير الذبح ليلاً إذا دعت الضرورة، مع الإلتزام بتوقيت أيام التشريق وعدم تجاوزه.

أهمية الالتزام بوقت الأضحية

الالتزام بالوقت الشرعي للأضحية يعزز من الأجر ويُظهر طاعة المسلم لأوامر الله وسنة نبيه ﷺ، ويُعتبر تجاوز هذا الوقت إهمالًا في أداء فريضة مؤكدة، لذلك يجب على المسلم الانتباه وعدم التأخير إلى ما بعد الغروب في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

فضل الأضحية وأهميتها في الإسلام

الأضحية من السنن المؤكدة التي وردت في السنة النبوية، وهي تعبير عن الشكر لله على نعمه، وتقربٌ إلى الله تعالى بإحياء سنة النبي إبراهيم عليه السلام الذي أظهر الطاعة المطلقة لأمر الله، و الأضحية ليست فقط ذبحًا للحيوان، بل هي رمز للتضحية والإيثار والرحمة بالفقراء والمحتاجين، إذ يُقسم لحمها بين الأقارب والفقراء ،وهذا الفعل يعزز روح التكافل الاجتماعي ويقرب القلوب إلى الله من خلال الصدقة والإحسان.

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