حكم التحلل من العمرة في حج التمتع:دار الإفتاء توضح التفاصيل والأحكام الشرعية

حج التمتع هو أن يؤدي المسلم عمرة في أشهر الحج، ثم يتحلل منها ويبقى في مكة حتى وقت الحج، ليحرم بالحج من مكانه، وهذا النسك يُعد من أسهل أنواع الحج، ويلزم فيه دم (هدي) ما لم يكن الحاج غير قادر.

ويعرض لكم الموجز حكم التحلل من العمرة في حج التمتع.

حكم التحلل من العمرة والعودة إلى البلد

إذا تحلل المعتمر بعد أداء العمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده قبل أن يؤدي مناسك الحج، فإن نسك التمتع ينقطع، وفي هذه الحالة، لا يُعتبر الشخص متمتعًا، بل يُلزمه الإحرام من الميقات عند عودته، ويكون حجه مفردًا أو قارِنًا بحسب نيته، وليس متمتعًا، وبالتالي لا يلزمه دم التمتع.

متى يجب الهدي ومتى يسقط؟

الهدي واجب على من أتم التمتع بين العمرة والحج دون فاصل سفر، أما من أدى العمرة وتحلل منها ثم سافر وابتدأ الحج من جديد، فقد انفصل نسكه، ولا يكون مطالبًا بهدي التمتع، لأنه خرج من النسك الأول.

حكم أداء أكثر من عمرة قبل الحج

يجوز أداء أكثر من عمرة قبل الحج في نفس الموسم، ولكن الأفضل عدم الإكثار منها دون سبب، وتُمنع العمرة فقط في أيام التشريق (من 11 إلى 13 ذي الحجة)، وذلك انشغالًا بمناسك الحج في تلك الأيام المباركة.

فتوى دار الإفتاء المصرية

أكدت دار الإفتاء المصرية أن التحلل من العمرة لا يُبطل الحج، لكنه يغيّر وصف النسك، ويؤثر في وجوب الهدي، كما شددت على أهمية الرجوع إلى أهل العلم في الحالات الخاصة لتجنب الالتباس في أداء الشعائر.

خلاصة الأحكام الشرعية

التحلل من العمرة قبل الحج لا يفسد الحج.

العودة إلى البلد بعد العمرة تُسقط التمتع.

لا هدي على من تحلل وسافر قبل الحج.

يجب الإحرام بالحج من الميقات عند العودة.

يجوز أداء عمرة أخرى قبل الحج مع بعض الضوابط.

الحكمة من اختلاف الأحكام بين التمتع والإفراد

شرعت الشريعة الإسلامية تعدد أنواع النسك في الحج تيسيرًا على الناس، ومراعاة لاختلاف أحوالهم وظروف سفرهم، فكان التمتع خاصًا بمن يسافر من خارج مكة ويحتاج إلى البقاء فترة أطول، فيُجزى على هذا التيسير بذبح الهدي شكرًا لله، أما من يعود إلى بلده أو لا يمكث في مكة حتى موعد الحج، فلا يُعتبر متمتعًا، لأن التمتع يتطلب تواصل النسكَين (العمرة والحج) دون فاصل كبير بينهما ،وهنا تتجلى رحمة الشريعة في التفريق بين الحالات، دون تحميل الناس ما لا طاقة لهم به، ودون تعقيد في شعائر الحج.

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