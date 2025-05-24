أحكام التلبية في الحج.. متى تبدأ ووقت انتهائها؟.. مفتي الجمهورية السابق يوضح

أحكام التلبية في الحج.. أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أهمية التلبية في الحج، مشيرًا إلى أنها من الشعائر التي تُظهر الخضوع والطاعة لله.

وينشر الموجز في هذا التقرير كافة الأحكام المتعلقة بـ التلبية في الحج وفقا لما ذكره مفتي الجمهورية السابق.

التلبية في الحج

أحكام التلبية في الحج

قال علام في توضيح أحكام التلبية عبر موقع دار الإفتاء المصرية، إن المقصود بـ التلبية هي قول المُحرِم: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ"، لما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ تلبيةَ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لبَّيكَ اللهمَّ لبَّيكَ، لبَّيكَ لا شريكَ لك لبَّيكَ، إنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لك والمُلْك، لا شريكَ لك» متفقٌ عليه.

متى تقال التلبية ؟

وأوضح أنه يُستحب للمُحرِم الإكثار منها في عدة مواضع، عند صعود المرتفعات أو هبوط الأودية، عند لقاء الركبان أو اجتماع الرفاق، في أدبار الصلوات،عند إقبال الليل والنهار، ويبدأ الحاج بالتلبية من لحظة الإحرام، سواء كان من الميقات أو من مكانه إذا كان داخل حدود الميقات.

الحج

اختلاف المذاهب في وقت انتهاء التلبية

وأشار المفتي السابق إلى تعدد أراء الفقهاء في توقيت انتهاء التلبية، حيث يرى جمهور الفقهاء من الحنفية، الشافعية، الحنابلة، وقولٌ عند المالكية، أن التلبية تستمر حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر (10 ذو الحجة).

في حين يرى معظم المالكية أن التلبية تُقطع بعد زوال شمس يوم عرفة.

ويُستدل على ذلك بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل يُلَبِّي حتى رمى الجمرة .

حكم تلبية النساء في الحج

أجمع العلماء على أن الرجال يُستحب لهم رفع الصوت بالتلبية، أما النساء فلا يرفعن أصواتهن، بل يُسمِعن أنفسهن فقط، وذلك صونًا لهن .

واختتم علام فتواها بأن التلبية شعيرة عظيمة في الحج، يُستحب الإكثار منها في مواضع متعددة، ويبدأ بها الحاج من لحظة الإحرام. ويُستحب للرجال رفع الصوت بها، أما النساء فيُسمِعن أنفسهن فقط. وفيما يخص توقيت انتهائها، فالأمر فيه سعة، والأخذ بأي من الآراء الفقهية جائز.

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