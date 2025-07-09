تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات.. عيار 21 بكام

أسعار الذهب.. شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، في الأسواق المحلية، لتواصل بذلك سلسلة التذبذبات التي تشهدها خلال الفترة الأخيرة، متأثرة بالتغيرات العالمية في أسعار المعدن الأصفر وتحركات الدولار.

ويأتي تراجع أسعار الذهب بالتزامن مع حالة الترقب التي تسود الأسواق قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة، بالإضافة إلى تقييم المستثمرين لتصريحات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

أسعار الذهب

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصري – بقيمة ملحوظة مقارنة بأمس، بينما انخفضت أيضًا باقي الأعيرة بنسب متفاوتة.

ويعزو خبراء الذهب هذا الهبوط إلى تراجع أسعار الذهب عالميًا، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار محليًا، وهو ما ساهم في تهدئة وتيرة الارتفاع التي شهدها المعدن النفيس مؤخرًا.

ويُعد هذا التراجع فرصة للبعض من المقبلين على الشراء، في حين يفضل آخرون التريث انتظارًا لمزيد من الهبوط، هذا ومن المنتظر أن تصدر شعبة الذهب تحديثًا جديدًا للأسعار في الساعات المقبلة حال حدوث أي تغييرات إضافية.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث أثارت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بفرض رسوم جمركية توترات في الأسواق.

ويترقب المتعاملون في سوق الذهب المحلي مزيدًا من التوضيحات بشأن اتجاه الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل التوقعات المرتبطة بتحركات البورصات العالمية وسوق السندات.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات التي وصلت لها أسعار الذهب اليوم بعد تراجعه بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025 والتي جاء على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 يسجل 5268 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 يسجل 4610 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 يسجل 3951 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 36880 جنيهًا.

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