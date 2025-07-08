وزارة المالية تعلن التحصيل النقدي بسبب أعطال إلكترونية: تعليمات عاجلة للجهات الحكومية

قرار عاجل بسبب أعطال الإنترنت.. أصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، تعليمات عاجلة لجميع الجهات الحكومية بالتحول مؤقتًا إلى نظام التحصيل النقدي بدلًا من الإلكتروني، وذلك عقب تعطل خدمات الإنترنت والاتصالات التي أثرت على عمل منظومة الدفع والتحصيل غير النقدي، ويستعرض الموجز التفاصيل.

وأكد منشور رسمي صادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية برئاسة الدكتور شريف خيري عبدالمعبود – ضرورة الالتزام بالإجراءات المقررة لتسيير المعاملات المالية يدويًا لحين عودة الخدمات الإلكترونية للعمل بشكل طبيعي.

آليات التحصيل النقدي المؤقت

وأوضح المنشور أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى التعليمات السابقة الصادرة بالكتاب الدوري رقم 45 لسنة 2021، وإلى نص البند السابع من المادة الأولى بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 752 لسنة 2022، الذي ينظم التعامل في حال وقوع أعطال تقنية خارجة عن الإرادة تؤثر على منظومة الدفع الإلكتروني.

ونص المنشور على أن القائمين على التحصيل مطالبون فورًا بالانتقال إلى التحصيل النقدي عند تعذر عمل ماكينات الدفع الإلكترونية أو تعطل الشبكة، مع اتباع الخطوات التالية:

تسجيل رقم البلاغ الفني الذي يفيد بعدم إمكانية إصلاح العطل وقتيًا على إيصالات التحصيل اليدوي.

في حال تعذر التواصل مع الدعم الفني، يتم اعتماد مذكرة رسمية من السلطة المختصة لتوثيق التحول إلى التحصيل النقدي.

فور انتهاء أسباب العطل، يجب العودة الفورية إلى التحصيل الإلكتروني.

تحذير من إساءة استخدام الاستثناء

وشددت وزارة المالية على جميع الجهات الحكومية عدم اللجوء إلى التحصيل النقدي إلا في حال التأكد من تعطل ماكينات الدفع لديها، مشيرة إلى أن الوزارة تملك أدوات تقنية لمتابعة وتحديد الأعطال الفعلية.

كما أكدت وزارة المالية على أن أي تجاوز أو إساءة استخدام لهذا الاستثناء قد يعرض الجهة للمساءلة القانونية.

متابعة دقيقة من المديرين الماليين

ودعت وزارة المالية المديرين الماليين والمراقبين ومديري الحسابات في كافة الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة إلى متابعة تنفيذ التعليمات بدقة، لضمان استمرار تقديم الخدمات المالية بشكل منتظم وسلس.

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