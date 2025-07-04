زيادة رواتب يوليو 2025 لـالمعلمين والموظفين.. جدول شامل وتفاصيل الزيادات

أعلنت وزارة المالية زيادة جديدة في رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمعلمين بدءًا من يوليو 2025، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم أصحاب الدخل الثابت في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

تفصيل الزيادة.. علاوات وحوافز

تشمل الزيادة حدًا أدنى قدره 1100 جنيه شهريًا، وتوزع بين علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، إضافة إلى حافز شهري يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه حسب الدرجة.

الحد الأدنى الجديد للأجور

تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7100 جنيه للدرجات الأدنى، ويصل إلى 13,800 جنيه للوظائف القيادية، في خطوة تهدف لتقليص الفجوة بين الرواتب وتحسين مستوى المعيشة.

موعد صرف المرتبات وقنوات الدفع

أعلنت الوزارة بدء صرف الرواتب الجديدة اعتبارًا من 22 يوليو 2025، على أن تستمر عملية الصرف حتى يوم 27 يوليو، من خلال البنوك، مكاتب البريد، المحافظ الإلكترونية، وماكينات فوري.

موازنة موسعة لدعم الأجور

خصصت الدولة أكثر من 679 مليار جنيه لبند الأجور في موازنة 2025/2026، بزيادة قدرها 18% عن العام السابق، لدعم المعلمين، الأطباء، والعاملين في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.

دعم مستمر للموظفين والمعلمين

أكدت وزارة المالية أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة أوسع لتحسين الأجور بشكل تدريجي، مشيرة إلى التزام الدولة بتحسين دخول الموظفين والمعلمين وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية.

خطوة نحو العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة

تأتي هذه الزيادة في إطار توجه الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين، لا سيما العاملين في قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة. كما تُعد الزيادات جزءًا من رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء جهاز إداري كفء ومتطور، وتحفيز الكوادر البشرية، باعتبارها العمود الفقري للتنمية، وترى الحكومة أن تحسين الدخل لا يقتصر على الزيادة النقدية فقط، بل يتكامل مع جهود أخرى تشمل التدريب، التقييم، والتطوير المؤسسي لضمان تقديم خدمات حكومية أفضل.

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