السيسي يصدر قرار بتعيين أحمد الشاذلي مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية وأشرف مجاهد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارين جمهوريين بتعيينات جديدة في مناصب عليا، كما تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، ويرصد الموجز التفاصيل.

تعيين نائب لرئيس هيئة قناة السويس

أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين أشرف إبراهيم عطوة مجاهد نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، في إطار دعم جهود الهيئة وتطوير منظومتها الإدارية والفنية.

مستشار جديد للرئيس للشئون المالية

كما شمل القرار الجمهوري تعيين أحمد سعد علي الشاذلي مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز كفاءة إدارة الملفات المالية والاقتصادية.

اتصال هاتفي بين السيسي وزيلينسكي

وفي سياق آخر، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

دعم الحلول الدبلوماسية للأزمة الروسية الأوكرانية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث شدد الرئيس السيسي على أهمية الحلول الدبلوماسية والسياسية، وضرورة تغليب لغة الحوار لتسوية الأزمة، مؤكدًا دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية للوصول إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن.

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