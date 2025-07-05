الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات ATM في مصر

تسهيلات جديدة للعملاء لتحقيق الشمول المالي.. أعلن البنك المركزي المصري مجموعة من التسهيلات الجديدة على حدود السحب النقدي اليومية، سواء من الفروع البنكية أو ماكينات الصراف الآلي ATM، في ضوء قرار خفض أسعار الفائدة الأخير الذي يستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشمول المالي، ويستعرض الموجز التفاصيل.

تفاصيل خفض أسعار الفائدة

في اجتماعه الثالث لعام 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 23 مايو خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 1% ليبلغا 24% و25% على التوالي، جاءت هذه الخطوة لدعم النشاط الاقتصادي ومواجهة التحديات العالمية.

رفع الحد الأقصى للسحب من الفروع

رفع «المركزي» في أبريل الماضي الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من داخل الفروع إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه، لتخفيف الضغط على ماكينات ATM وتمكين المواطنين من الحصول على السيولة اللازمة بسهولة.

الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM

كما ارتفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه، مما يمنح العملاء مرونة أكبر، خاصة في فترات العطلات والمواسم.

حدود السحب عبر «إنستاباي»

أصبح تطبيق «إنستاباي» أداة رئيسية للمعاملات الرقمية في مصر، حيث يصل الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة إلى 70 ألف جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى للتعاملات اليومية 120 ألف جنيه، بما يواكب التحول الرقمي.

رسوم السحب والاستعلام

حدد «المركزي» رسومًا موحدة قدرها 5 جنيهات عند السحب من ماكينة غير تابعة للبنك مصدر البطاقة، بينما يظل السحب مجانيًا من ماكينات البنك نفسه. أما رسوم الاستعلام عن الرصيد عند استخدام ماكينات غير تابعة للبنك فتختلف بين البنوك، وتأتي كما يلي:

مصرف أبوظبي الإسلامي: 3 جنيهات

بنك الاستثمار العربي: 2 جنيه

بنك كريدي أجريكول: 2 جنيه

بنك أبوظبي الأول: 3 جنيهات

بنك الكويت الوطني: 4 جنيهات



خطوات نحو التحول الرقمي

تعكس القرارات الأخيرة توجه البنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد، وتوسيع استخدام القنوات الرقمية، بما يحقق سرعة أكبر في المعاملات المالية وأمانًا أعلى للمواطنين.

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