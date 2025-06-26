اعرف حدود السحب اليومية من البنوك وماكينات ATM وإنستا باي.. تفاصيل تهم كل عميل

في ظل تزايد الاعتماد على المعاملات البنكية وتطبيقات الدفع الإلكتروني، يتساءل الكثير من المواطنين عن الحدود القصوى للسحب اليومي سواء من فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي (ATM) أو عبر تطبيق "إنستا باي"، خاصة في ظل الإجراءات التي تنظمها السياسات النقدية للبنك المركزي المصري لضمان استقرار القطاع المصرفي وسهولة حركة الأموال.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

الحد الأقصى للسحب من الفروع وماكينات ATM

وفقًا للضوابط المحدثة من البنك المركزي، فإن الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من داخل فروع البنوك يصل إلى 250 ألف جنيه للفرد الواحد، ويتيح ذلك هامشًا مناسبًا للأفراد ورجال الأعمال لإنجاز معاملاتهم اليومية أو تغطية احتياجاتهم النقدية الطارئة.

أما بالنسبة لماكينات الصراف الآلي (ATM)، فتم تحديد الحد الأقصى للسحب اليومي بـ30 ألف جنيه، سواء من خلال بطاقة الخصم المباشر (Debit) أو الائتمان، وهو ما يُعد مناسبًا لغالبية العملاء، مع إمكانية تكرار السحب على أكثر من يوم إن لزم الأمر.

"إنستا باي".. البديل الإلكتروني الأسرع

فيما يتعلق بالسحب أو التحويل عبر التطبيقات، يُعد تطبيق "إنستا باي" من أبرز الحلول التي اعتمدها البنك المركزي المصري ضمن مبادرة "التحول الرقمي"، ويتيح التطبيق:

حد أقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه

حد أقصى للسحب أو التحويل اليومي: 120 ألف جنيه

حد أقصى شهري: 400 ألف جنيه للفرد الواحد

وتُخصم المبالغ مباشرة من الحساب البنكي دون الحاجة للتعامل بالنقد، مع توافر الخدمة على مدار الساعة وبشكل فوري.

رسوم السحب والاستعلام

بينما توفر بعض البنوك خدمات سحب واستعلام مجاني من ماكيناتها الخاصة، تفرض بنوك أخرى رسومًا تتراوح بين 3 و5 جنيهات للسحب، و1.5 إلى 10 جنيهات للاستعلام عن الرصيد عند استخدام ماكينات لبنك مختلف.

نصيحة للعملاء

لتجنب الرسوم الزائدة والاستفادة القصوى من الخدمات، يُنصح باستخدام ماكينات البنك المصدر للبطاقة، أو اللجوء لتطبيقات التحويل كـ"إنستا باي" في المعاملات غير النقدية، كما يُفضل سحب المبالغ الكبيرة من فروع البنك لتفادي الحدود اليومية لماكينات ATM.

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