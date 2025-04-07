كيفية تحويل الأموال من المحفظة إلى الحساب البنكي.. تعرف على الخطوات

تعددت التساؤلات حول كيفية تحويل الأموال من المحفظة إلى الحساب البنكي، مما يوفر الوقت والنفقات والمجهود مع ضمان الخصوصية و السرية وحماية الاموال وذلك من خلال الهاتف المحمول.

ويستعرض الموجز التفاصيل الكاملة حول كيفية الاشتراك في المحفظة من خلال الهاتف المحمول بالإضافة إلى خطوات تحويل الأموال من المحفظة إلى الحساب البنكي.

تحويل الأموال من المحفظة

خطوات الاشتراك في المحفظة

- يلزم علي العميل زيارة أقرب فرع من فروع البنك أو مُشغلي شبكات الهاتف المحمول أو وكلاء البنوك.

- القيام بملئ وتوقيع استمارة الاشتراك مجاناً باستخدام بطاقة سارية للرقم القومي و رقم الهاتف المحمول، بشرط تطابق بيانات الرقم وبيانات مقدم الطلب.

- سيتم استلام رسالة على رقم الموبيل، بها رابط تطبيق المحفظة ورمز التفعيل.

- يتم بعدها تحديد رقم سري خاص لاستعماله في جميع المعاملات بِكُل سرية وأمان.

- يمكن للمواطن تفعيل حساب محفظة إلكترونية واحدة فقط لكل رقم هاتف محمول بحد أقصى 3 محافظ للرقم القومي الواحد

- الحد الأقصى للشراء أو التحويل باستخدام محفظة الهاتف المحمول للأفراد هو 30 ألف جنيه مصري يوميًا و100 ألف جنيه مصري شهريًا.

خطوات تحويل الأموال من المحفظة إلى الحساب البنكي

- يمكنك الدخول على المحفظة الخاصة بك علي الهاتف المحمول.

- اختيار قائمة تحويلات أموال.

- اختر من القائمة “التحويل إلى الحساب المصرفي و المحافظ الأخرى“.

- ثم اختر اسم البنك المراد التحويل إليه.

- قم بإدخال البيانات المطلوبة (رقم الحساب واسم صاحب الحساب ومبلغ التحويل).

- ثم اضغط على “التالي”.

- قم بمراجعة بيانات التحويل.

- ثم أدخل الرقم السري

- قم بالضغط على “إدخال".

- سيتم التحويل بنجاح.

كيفية تحويل الأموال من حساب بنكي لمحفظة الموبيل

ويلزم علي الراغب فى تحويل الأموال من حساب البنك إلى محفظة الموبايل القيام بالخطوات التالية:-

افتح تطبيق المحفظة الإلكترونية على هاتفك المحمول.

اختر خدمة التحويل إلى محفظتك الإلكترونية باستخدام أي بطاقة مصرفية صادرة من أحد البنوك "إيداع بالكارت".

ستظهر لك شاشة لإدخال تفاصيل عملية التحويل.

أدخل اسم الشخص الذي ستقوم بالتحويل له.

أدخل رقم المحفظة الإلكترونية للمستلم.

حدد غرض التحويل من القائمة المتاحة (مثل تحويل عائلي، مرتب، تعليم).

أدخل بيانات البطاقة المصرفية التي ستقوم بالسحب منها “سواء كانت بطاقة خصم، ائتمان، أو مدفوعة مقدمًا”، مثل اسم مالك البطاقة، رقم البطاقة، تاريخ الانتهاء، والكود الآمن "CVV".

ستصلك كلمة سر مؤقتة “OTP” على رقم الهاتف المسجل لدى البنك المصدّر للبطاقة.

أدخل كلمة السر المؤقتة في المكان المخصص لتأكيد عملية التحويل.

ستتلقى إشعارًا من البنك مصدر البطاقة وآخر من شركة الهاتف المحمول لتأكيد نجاح العملية وبيان الرصيد المتبقي.

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