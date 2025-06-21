أسرار واتساب التي لا يعرفها الملايين.. ميزات خفية تغيّر تجربتك كليًا!

رغم أن تطبيق واتساب يُستخدم يوميًا من قبل نحو 3 مليارات شخص حول العالم، إلا أن الكثيرين لا يزالون يجهلون مجموعة من الميزات المتقدمة التي يخبئها التطبيق، والتي يمكن أن تحسن من تجربة الاستخدام وتمنح خصوصية أكبر وسرعة في التواصل.

ووفقًا لما يرصده موقع الموجز، فإن هذه الميزات لا تتطلب أدوات إضافية، بل يمكن تفعيلها بسهولة من داخل إعدادات التطبيق. إليك أبرزها:

تنسيق احترافي للنصوص

لمن يحب إبراز الكلمات، يتيح واتساب تنسيق النصوص لتظهر بخط غامق أو مائل أو مشطوب باستخدام رموز بسيطة:

النجمة * تجعل النص غامقًا

الشرطة السفلية _ تجعل النص مائلًا

الرمز ~ يشطب الكلمة

بحث ذكي داخل المحادثات

ميزة البحث داخل المحادثة تتيح لك الوصول السريع لأي رسالة قديمة، فقط اكتب الكلمة المطلوبة في مربع البحث لتجدها خلال لحظات.

"عرض مرة واحدة".. حماية قصوى للصور والفيديوهات

هذه الميزة تمنع إعادة فتح الوسائط بعد مشاهدتها، كما تحظر الحفظ أو التقاط لقطة شاشة، مما يجعلها مثالية للصور الحساسة أو المؤقتة.

خلفيات مخصصة لكل محادثة

يمكنك تعيين خلفية فريدة لكل جهة اتصال أو مجموعة، سواء من الخلفيات الجاهزة أو من صورك الشخصية، مما يمنح كل دردشة طابعًا خاصًا.

تثبيت الرسائل المهمة

واتساب يتيح لك تثبيت حتى 3 رسائل في أعلى المحادثة، لتسهيل العودة إلى المعلومات الضرورية مثل العناوين أو الملاحظات المهمة.

الرد السريع بالسحب

ميزة عملية للغاية: اسحب الرسالة إلى اليمين للرد عليها فورًا دون الحاجة للقوائم أو الضغط المطول.

رسائل ذاتية الاختفاء

للحفاظ على الخصوصية، يمكن ضبط المحادثات لحذف الرسائل تلقائيًا بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا.

إيقاف الحفظ التلقائي للوسائط

لتوفير مساحة على الهاتف، يمكن تعطيل ميزة الحفظ التلقائي للصور والفيديوهات، سواء في "الدردشات" على أندرويد أو "الحفظ في الصور" على آيفون.

وفقًا لما يرصده الموجز، فإن هذه الخصائص تجعل من واتساب أداة تواصل متقدمة تفوق مجرد إرسال الرسائل، وتستحق التجربة لمن يبحث عن فعالية وسرية أكبر. لا تتردد في تجربتها ومشاركتها مع من حولك!

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