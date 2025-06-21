كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو 2025.. اعرف الخطوات

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.. في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم، أصبحت الخدمات الإلكترونية وسيلة فعّالة لتسهيل حياة المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

ومن بين هذه الخدمات، يبرز نظام الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، الذي أتاحته شركات الكهرباء في مصر لتيسير عملية متابعة الاستهلاك وسداد الفواتير بشكل إلكتروني.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

الموجز ينقل لكم تفاصيل كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو 2025، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يمكن للمستخدمين الآن الاطلاع على تفاصيل استهلاكهم الشهري، وحساب قيمة الفاتورة بدقة من خلال خطوات بسيطة عبر الإنترنت، وتتميز هذه الخدمة بالسهولة والسرعة، فضلاً عن توفير خيارات متعددة للسداد، سواء إلكترونياً أو من خلال مكاتب البريد ومنافذ الدفع الفوري.

وتسعى شركات الكهرباء إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية من خلال تمكين العملاء من متابعة بياناتهم، والرد على استفساراتهم بشأن الفواتير أو شكاوى الاستهلاك، ويُعد هذا التطوير نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، ويهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل وصولهم للمعلومات بشكل آمن ومريح.

بهذا النهج، تستمر الحكومة المصرية في مواكبة التطورات التكنولوجية، مما يعكس التزامها بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقافة الاعتماد على الأدوات الرقمية.

الموجز ينقل لكم عبر السطور التالية خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو 2025 وهي كالتالي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو 2025

1. زيارة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

أول خطوة هي زيارة الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابعة لمنطقتك، وفي مصر، هناك عدة شركات توزيع للكهرباء تغطي مختلف المناطق، مثل:

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

يمكنك الوصول إلى الموقع الرسمي للشركة التي تخدم منطقتك من خلال البحث عنها عبر الإنترنت.

2. الدخول إلى صفحة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

بمجرد الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء، ابحث عن خيار أو رابط "الاستعلام عن الفاتورة" أو "خدمات الفواتير"، وهذا الرابط عادةً ما يكون موجودًا في الصفحة الرئيسية للموقع أو ضمن قائمة الخدمات الإلكترونية.

3. إدخال البيانات المطلوبة

عند الدخول إلى صفحة الاستعلام، ستطلب منك الصفحة إدخال بعض البيانات، مثل:

رقم العداد : الذي يكون مكتوبًا على إيصال فاتورة الكهرباء السابقة.

: الذي يكون مكتوبًا على إيصال فاتورة الكهرباء السابقة. الرقم المرجعي : إذا كان مطلوبًا.

: إذا كان مطلوبًا. اسم المشترك : في بعض الأحيان قد يُطلب منك إدخال الاسم الكامل لصاحب العداد.

: في بعض الأحيان قد يُطلب منك إدخال الاسم الكامل لصاحب العداد. تأكد من إدخال البيانات بدقة لضمان الحصول على معلومات صحيحة.

4. عرض فاتورة الكهرباء

بعد إدخال البيانات المطلوبة، اضغط على زر "استعلام" أو "عرض الفاتورة"، وسيقوم النظام بعرض تفاصيل فاتورة الكهرباء الخاصة بك لشهر يونيو 2025، وتتضمن هذه التفاصيل:

قيمة الفاتورة بالعملة المحلية.

تفاصيل الاستهلاك الشهري (ك.و.س).

أي مبالغ إضافية أو مستحقة من الأشهر السابقة.

أما عن طرق سداد فاتورة الكهرباء لشهر يونيو 2025 فهي كالتالي:

طرق سداد فاتورة الكهرباء لشهر يونيو 2025

بعد الاستعلام عن الفاتورة، يمكنك اختيار طريقة الدفع التي تناسبك، إذ تتوفر عدة طرق لدفع فاتورة الكهرباء:

الدفع الإلكتروني من خلال الموقع باستخدام بطاقة الائتمان أو الخصم المباشر.

الدفع عبر تطبيقات الهواتف المحمولة المخصصة لذلك.

الدفع في مكاتب البريد أو عبر ماكينات الصراف الآلي.

الدفع في فروع شركات التحصيل مثل فوري وأمان.

اقرأ أيضًا:

فاتورة الكهرباء.. خطوات فعالة لتقليل الاستهلاك مع الموجة الحارة

الآن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطي.. خطوات سهلة وبسيطة