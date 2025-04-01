أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية "انستا باي" عن تطبيق رسوم جديدة على عمليات تحويل الأموال عبر تطبيقها، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمة وضمان استدامة المنصة.

وتأتي هذه رسوم انستا باي بعد تحديث جديد في 1 أبريل 2025، وتستهدف تسهيل عمليات الدفع والتحويلات المالية بشكل أسرع وأكثر أمانًا.

ويعرض لكم الموجز رسوم تحويل الأموال عبر تطبيق انستا باي بعد التحديث الجديد.

تفاصيل الرسوم الجديدة:

تم تحديد رسوم تحويل الأموال عبر تطبيق انستا باي بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، مع تحديد حد أدنى قدره 50 قرشًا وحد أقصى قدره 20 جنيهًا مصريًا لكل عملية تحويل، وهذه الرسوم تُفرض على جميع المعاملات بين العملاء، سواء كانت تحويلات محلية أو دولية.

رسوم الاستعلام وكشف الحساب:

بالإضافة إلى رسوم التحويل، فقد أعلنت المنصة عن فرض رسوم على الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب، حيث يُمنح كل عميل 10 عمليات استعلام مجانية شهريًا، وبعد ذلك، يتم فرض 50 قرشًا عن كل عملية استعلام إضافية.

حدود السحب عبر انستا باي:

تم تحديد الحدود القصوى للمعاملات التي يمكن إجراؤها عبر التطبيق. على سبيل المثال، الحد الأقصى للتحويل لكل معاملة هو 70,000 جنيه مصري، بينما يمكن للمستخدم تنفيذ عمليات تحويل يومية تصل إلى 120,000 جنيه مصري، مع الحد الأقصى الشهري الذي يصل إلى 400,000 جنيه مصري.

مثال على الرسوم الجديدة:

إذا قرر العميل تحويل 500 جنيه مصري، فسيتم فرض رسوم قدرها 50 قرشًا، وإذا كان المبلغ المحول 10,000 جنيه، فستكون الرسوم 10 جنيهات.

تأثير الرسوم على المستخدمين:

من المتوقع أن تؤثر هذه الرسوم على سلوك المستخدمين في استخدام تطبيق إنستا باي. قد يتجه البعض إلى التفكير في تقليل عدد المعاملات الصغيرة أو البحث عن بدائل أخرى ذات رسوم أقل، وفي المقابل، توفر هذه الرسوم أداة لضمان استدامة التطبيق واستمرار تقديم الخدمات بجودة عالية.

وتُعد هذه التحديثات خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات المالية الرقمية في مصر، ولكن من المهم للمستخدمين أن يكونوا على دراية بالرسوم الجديدة وتحديد حدوده المالية عند استخدام تطبيق إنستا باي.

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