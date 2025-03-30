آخر تطورات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.. تفاصيل

الخط الرابع لمترو الأنفاق.. يشكّل أحد أبرز مشروعات النقل الجماعي العملاقة في مصر، حيث يأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، بهدف تخفيف الضغط المروري وتيسير حركة المواطنين.

ويمتد الخط الرابع لمترو الأنفاق بطول يُقدر بحوالي 42 كيلومترًا، ويتم تنفيذه على مرحلتين، حيث تربط المرحلة الأولى بين محطة حدائق الأشجار بمدينة 6 أكتوبر وحتى محطة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة، مرورًا بمناطق حيوية مثل الهرم والجيزة.

الخط الرابع لمترو الأنفاق

الموجز ينقل لكم آخر تطورات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق عبر السطور التالية، إذ أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، تقدُم أعمال المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، منوهة إلى أنه يجري حاليا تنفيذ الأعمال الإنشائية بمحطات هذه المرحلة، إضافة إلى أعمال الحفر النفقي لنفقي المترو (نفق لكل اتجاه)، بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي.

افتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليو المقبل

وأشارت وزارة النقل، في بيان لها، إلى تقدم العمل في محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق الواقعة في محيط المتحف المصري الكبير؛ وهي محطات: (المتحف الكبير، والرماية، والأهرامات) موضحةً أنه جار الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله بالمنطقة المحيطة بالمتحف، وأن هذه المحطات الثلاث ستكون مُنتهية، سطحيا، قبل افتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليو المقبل، حيث من المتوقع أن ينقل الخط حوالي 1.5 مليون راكب يومياً، بعد اكتمال تنفيذه.

الخط الرابع لمترو الأنفاق

يجري حاليًا دراسة تنفيذ المرحلة الثانية

وذكرت الوزارة أنه تزامنًا مع استمرار أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق، فيجري حاليًا دراسة تنفيذ المرحلة الثانية، والتي تمتد بطول 31.8 كم، وعدد 21 محطة (6 علوية – 15 نفقية) في مسار نفقي، ثم تتقاطع مع الخط السادس للمترو (الجاري دراسته) بمحطة السيدة عائشة، ثم تمتد بشارع صلاح سالم، ثم طريق النصر حتى جامعة الأزهر، مرورا بمدينة نصر، لتتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران.

ويستمر في الاتجاه الجنوب الشرقي حتى يتقاطع مع الطريق الدائري عند المجمع الأمني وأكاديمية الشرطة، ثم يمتد شرقا بمحور السادات، بعد أكاديمية الشرطة، في مسار علوي حتى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

الخط الرابع لمترو الأنفاق

ويُعد هذا الخط من أكثر الخطوط أهمية نظرًا لربطه بين غرب القاهرة وشرقها، كما يخدم مناطق سكنية وسياحية وتجارية كبرى، من بينها المتحف المصري الكبير، مما يعزز من سهولة الوصول إلى المناطق الأثرية والسياحية.

كما يُسهم في الربط بين عدد من الخطوط الأخرى، مثل الخطين الأول والثاني للمترو، ما يخلق شبكة مترابطة تسهّل تنقل المواطنين وتقلل الاعتماد على السيارات الخاصة ووسائل النقل التقليدية.

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