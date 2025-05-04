اليوم .. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه

يستعد البنك المركزي المصري اليوم الأحد 4 مايو 2025، لطرح أذون خزانة محلية نيابة عن وزارة المالية بقيمة 80 مليار جنيه على آجلين 182 يومًا و364 يومًا، وذلك لتلبية احتياجات السيولة المحلية للوزارات والهيئات المختلفة، ويستعرض الموجز التفاصيل الكاملة.

وتضمن الطرح الأول بيع أذون خزانة محلية بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 182 يومًا تستحق في 5 نوفمبر 2025، أما الطرح الثاني فيشمل بيع أذون خزانة محلية بقيمة 45 مليار جنيه لمدة عام تستحق في 5 مايو 2026.

البنك المركزي المصري

طرح أذون خزانة محلية نيابة عن وزارة المالية

ويقوم البنك المركزي المصري بتسديد 3.7 مليار دولار بالإضافة إلى 197 مليون دولار ليكون الإجمالي ما يقرب من 3.9 مليار دولار، حتى نهاية العام الجاري 2025، وذلك لتسديد 4 أذون خزانة دولارية، أولها في يونيو 2025، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري.

3.7 مليار دولار التزامات مستحقة على البنك المركزي حتى نهاية 2025

ووفق البيانات الرسمية التي حصل القاهرة 24 على نسخة منها، يسدد البنك المركزي المصري، 500 مليون دولار مقابل أذن خزانة دولارية تم إصداره يوم 4-6-2024، لمدة عام، ليكون على المركزي تسديده بالكامل في 3 يونيو 2025.

كما يكون على البنك المركزي المصري، مستحقات أذن خزانة دولاري بقيمة 1.5 مليار دولار في نوفمبر 2025، بالإضافة إلى أذن خزانة آخر يسدد في مطلع ديسمبر 2025 بقيمة 900 مليون دولار.

وحصل البنك المركزي، على أذن خزانة دولاري بقيمة 800 مليون دولار في في 31 ديسمبر 2024، ويكون على المركزي تسديده في 30-12-2025.

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