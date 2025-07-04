أسعار الذهب اليوم في مصر 2025.. عيار 21 يسجل 4640 جنيهًا

تشهد أسعار الذهب في مصر استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، بالتزامن مع تحركات قوية للذهب عالميًا بعد بيانات سوق العمل الأمريكية. وتستمر أعيرة الذهب المختلفة في جذب اهتمام المستهلكين، خاصة عيار 21، الذي يعد الأكثر رواجًا ومبيعًا في السوق المحلي، ويرصد الموجز التفاصيل.

أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 عند 4640 جنيهًا

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات في مصر أسعار الذهب اليوم وفق آخر تحديث، حيث جاء سعر الجرام عيار 21 -الأكثر طلبًا- عند 4640 جنيهًا، ليبقى محط أنظار المستهلكين باعتباره المؤشر الرئيسي لاتجاهات السوق.

وجاءت أسعار باقي الأعيرة على النحو التالي:

عيار 24: 5303 جنيهات.

عيار 18: 3977 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21): 37120 جنيهًا.



ويؤكد خبراء السوق أن التحركات المحلية تأثرت بتغيرات أسعار الأونصة عالميًا، إلى جانب استمرار مراقبة أسعار الدولار الأمريكي وقرارات البنوك المركزية الكبرى.

مكاسب عالمية للذهب.. الأونصة تتجاوز 3340 دولارًا

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب مكاسب واضحة في تعاملات اليوم، حيث ارتفعت الأونصة بنسبة 0.5% لتسجل أعلى مستوياتها خلال الجلسة عند 3345 دولارًا، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 3324 دولارًا. ويتم تداولها حاليًا قرب مستوى 3342 دولارًا للأونصة.

وكانت أسعار الذهب العالمية قد تراجعت يوم أمس بنسبة 0.9% بعد صدور بيانات قوية عن سوق العمل الأمريكي فاقت التوقعات، ما زاد المخاوف من استمرار التشدد النقدي لدى الاحتياطي الفيدرالي.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

وفيما يتعلق بالاستثمار في السبائك الذهبية، استقرت الأسعار اليوم وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات، لتسجل:

سبيكة ذهب 1 جرام: 5473 جنيهًا.

سبيكة ذهب 2.5 جرام: 13495 جنيهًا.

سبيكة ذهب 5 جرامات: 26866 جنيهًا.

سبيكة ذهب 10 جرامات: 53712 جنيهًا.

سبيكة ذهب 31 جرامًا: 166919 جنيهًا.



متابعة مستمرة لتغيرات السوق

وتحظى أسعار الذهب في مصر باهتمام واسع من المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، خاصة مع التقلبات العالمية في الأسواق المالية والدولار الأمريكي. ويحرص المتعاملون على متابعة أسعار عيار 21 بصفة خاصة، كونه الأكثر تداولا واستهلاكًا في مختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن كونه يعكس بدقة توجهات السوق المحلي في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة.

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