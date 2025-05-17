هل يجوز سفر المرأة بدون محرم في الحج؟.. الأزهر يرد

سفر المرأة بدون محرم.. انطلقت من القاهرة خلال الساعات الماضية أولى أفواج موسم الحج 2025، وانشغل البعض بالحديث حول حكم سفر المرأة بدون محرم للحج وذلك في ظل التطورات الحديثة وتيسير وسائل السفر.

يستعرض الموجز في هذه السطور آراء العلماء حول حكم سفر المرأة بدون محرم في الحج

هل يجوز سفر المرأة بدون محرم في الحج ؟

ذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن عددًا من الفقهاء ذهبوا إلى أن المرأة تحتاج إلى محرم عند السفر، سواء كان المحرم من النسب أو الصهر أو الرضاع، مثل الأب، الأخ، العم، أو الزوج. وقد استندوا إلى الأحاديث النبوية التي تمنع المرأة من السفر لمسافات طويلة دون محرم، حمايةً لها من المخاطر.

حج المرأة بدون محرم

وفي المقابل، أجاز بعض العلماء سفر المرأة بدون محرم إذا كانت في صحبة آمنة، سواء مع نساء ثقات أو في رفقة مأمونة من الرجال، واشترطوا الأمان الكامل للطريق.

حكم سفر المرأة بدون محرم من السنة النبوية

أورد الأزهر الشريف استدلالًا من حديث النبي ﷺ، الذي رواه عدي بن حاتم، وفيه:

«فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله» [رواه البخاري].

ويفهم من هذا الحديث أن الأمن هو المعيار الأساسي لجواز سفر المرأة، إذ أخبر النبي بأن الزمن سيشهد تغيرًا يتيح للمرأة السفر دون خوف.

المرأة في الحج

الإفتاء توضح شروط سفر المرأة بدون محرم

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم إذا توافرت عدة شروط، أهمها الأمان في طريق السفر، الإقامة والعودة، وألا تتعرض لأي مضايقات.

وقد خصّ بعض العلماء الأحاديث التي تشترط المحرم بحالة انعدام الأمن، والتي كانت سائدة في الأزمنة القديمة.

كما استشهدت الدار بخروج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن للحج بعد وفاة النبي ﷺ في عهد الخليفة عمر، حيث سافرن مع عثمان بن عفان، وهو ما يدل على جواز السفر بوجود رفقة مأمونة.

فقهاء المذهب المالكي: القوافل والبلاد الآمنة

ذكر الإمام الباجي المالكي في كتابه المنتقى أن اشتراط المحرم أو الرفقة إنما هو عند انعدام الأمن أو السفر في طرق غير مأهولة. أما السفر في قوافل كبيرة، أو عبر وسائل حديثة كالمطارات والموانئ والقطارات، فهو بمثابة السفر داخل بلد آمن، ولا يشترط وجود محرم أو رفقة.

كما نقل الإمام الحطاب في مواهب الجليل قول الفقهاء أن سفر المرأة في رفقة مأمونة أو جيش مأمون جائز بلا خلاف، سواء كان السفر واجبًا كالحج، أو مباحًا، أو مندوبًا.

متى يجوز للمرأة السفر بدون محرم؟

وفقًا لفتاوى الأزهر ودار الإفتاء، يجوز للمرأة السفر بدون محرم إذا توافرت شروط الأمان الكامل، ووسائل سفر مأهولة وآمنة، وكانت الرحلة داخل منظومة قانونية معروفة. يشمل ذلك السفر لأداء فريضة الحج أو العمرة، أو لأي غرض مشروع، دون تعارض مع القوانين المنظمة أو تعريض النفس للخطر.

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