أدعية الحج لكل نُسك وموقف.. تضرعات تقرّب القلوب إلى الله

عند الإحرام يُستحب للحاج أن ينوي بقلبه النسك الذي سيؤديه، ويقول: "لبيك اللهم حَجًّا" أو "لبيك اللهم عمرةً وحجًّا" بحسب نيّته، ثم يرفع صوته بالتلبية: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك."

ويعرض لكم الموجز بعض أدعية الحج .

عند دخول مكة والطواف

عند دخول الحرم المكي، يُستحب أن يقول: "اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتكريمًا ومهابةً وتعظيمًا." وفي الطواف، لا يوجد دعاء محدد لكل شوط، لكن يُكثر من الذكر والدعاء، وأفضل ما يُقال بين الركن اليماني والحجر الأسود: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار."

عند السعي بين الصفا والمروة

عند الصعود إلى الصفا، يبدأ بقول: "إن الصفا والمروة من شعائر الله..." الآية، ثم يقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير..." ويكررها ثلاثًا مع الدعاء بما يشاء بين الصفا والمروة.

يوم عرفة

من أعظم مواطن الدعاء، ويُستحب فيه الإكثار من الدعاء بكل خير في الدنيا والآخرة. قال النبي ﷺ: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير."

عند رمي الجمرات

لا يُستحب دعاء أثناء الرمي نفسه، لكن بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى، يرفع الحاج يديه ويدعو طويلًا، أما بعد رمي جمرة العقبة الكبرى فلا يُسن الدعاء.

عند الحلق أو التقصير

يُستحب أن يقول: "اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، وعافني، وارزقني."

طواف الوداع

في آخر نسك يؤديه الحاج، يُكثر من الدعاء بالمغفرة والقبول، ويُستحب أن يدعو قائلاً: "اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا، وتجارةً لن تبور."

الدعاء عند المبيت بمزدلفة ومنى

بعد الإفاضة من عرفات والمبيت في مزدلفة، يُستحب الإكثار من الذكر والدعاء، وخصوصًا عند المشعر الحرام، حيث قال الله تعالى: "فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام" ويقول الحاج: "اللهم كما جمعتنا في هذا المكان، فاجمع لنا قلوبنا على طاعتك، ولا تفرّق بيننا إلا مغفورًا لنا." كما يُكثر من الاستغفار والتسبيح حتى طلوع الفجر، وفي منى، أثناء أيام التشريق، يُستحب الذكر والدعاء بعد الصلوات، وبين الجمرات، ومع كل نسك يؤديه الحاج.

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