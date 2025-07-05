عاجل.. الرئيس السيسي يوجّه بإغلاق مؤقت للطريق الدائري الإقليمي بمناطق الصيانة

الرئيس السيسي يوجه بإغلاق الطريق الدائري الإقليمي بمناطق الصيانة.. في خطوة تستهدف تعزيز معايير السلامة على الطرق وضمان إنجاز المشروعات القومية بكفاءة عالية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق مؤقت للطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع كفاءة وصيانة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ويرصد الموجز التفاصيل.

بدائل مرورية لتخفيف الضغط وضمان انسيابية الحركة

وشدد الرئيس السيسي على أهمية توفير بدائل مرورية آمنة خلال فترة الإغلاق المؤقت، بما يساهم في تخفيف الضغط على الطرق المحيطة وضمان استمرار انسيابية الحركة المرورية، مع التأكيد على ضرورة ألا يؤثر هذا القرار سلبًا على مصالح المواطنين اليومية أو تنقلاتهم.

تشديد الرقابة وضبط المخالفين

وفي سياق متصل، وجّه الرئيس السيسي وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين لتعليمات المرور، مع تكثيف الرقابة على الطرق، خاصة فيما يتعلق بتجاوز السرعات القانونية والحمولات الزائدة، والتي تشكل خطرًا جسيمًا على حياة المواطنين وتلحق أضرارًا بالبنية التحتية للطرق.

دعم جهود التنمية وضمان جودة المشروعات

وأوضح البيان أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص الدولة على تنفيذ المشروعات القومية بمعايير عالية من الجودة والكفاءة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، مع الالتزام الكامل بتوفير بيئة مرورية أكثر أمانًا. ويعكس القرار توجه القيادة السياسية نحو تعزيز أولوية سلامة المواطنين ضمن خطط التطوير الشاملة للجمهورية الجديدة.

حرص الدولة على حياة المواطنين

وتؤكد هذه الخطوة اهتمام الدولة المتواصل بضبط أداء منظومة النقل والطرق في مصر، بما يواكب المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في هذا القطاع، ويعزز القدرة على تقليل نسب الحوادث والحفاظ على الأرواح.

جددت الرئاسة التأكيد على أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها تهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة المواطن وتحسين جودة الحياة اليومية، داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات المرورية والتعاون مع الجهات المسؤولة خلال فترة الإغلاق المؤقت لضمان نجاح أعمال الصيانة دون أي معوقات.

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