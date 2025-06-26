الرئيس المصري ورئيس وزراء بريطانيا يحذران من التصعيد بين طهران وتل أبيب

في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، على أهمية احتواء التصعيد بين إيران وإسرائيل والعودة العاجلة إلى مائدة التفاوض، باعتبارها السبيل الوحيد لتفادي الانزلاق إلى مواجهة إقليمية أوسع تهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط.

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توافق مصري-بريطاني على تغليب الدبلوماسية

وأفاد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها الأزمة المتفاقمة بين إيران وإسرائيل، حيث أعرب الطرفان عن قلقهما البالغ من التداعيات الإنسانية والأمنية المحتملة لأي تصعيد عسكري جديد، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتهدئة.

وأكد السيسي وستارمر أن الحل السياسي الشامل والعادل يظل الركيزة الأساسية لأي تسوية دائمة، مطالبَين جميع الأطراف بضبط النفس والانخراط الجاد في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة لوقف التصعيد وتجنب الدخول في صراع شامل.

السيسي: مصر ترفض الحلول العسكرية وتدعم الاستقرار الإقليمي

وخلال الاتصال، جدد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت برفض أي حلول عسكرية قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا حرص القاهرة على العمل مع شركائها الدوليين لدعم مسارات السلام وتفادي التوتر، مشيرًا إلى أن أمن الخليج والشرق الأوسط جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

ستارمر: بريطانيا تدعم جهود التهدئة بقيادة إقليمية

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن تقديره للدور المصري الحيوي في التهدئة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن لندن تدعم مبادرات الوساطة السياسية التي تسهم في تخفيف التوتر، داعيًا إلى الحفاظ على خطوط الاتصال المفتوحة بين جميع الأطراف.

دعم للجهود الدولية ومبادرات الوساطة

واتفق الجانبان على أهمية دعم المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى تفعيل مسارات الوساطة بين إيران وإسرائيل، بما يشمل جهود الأمم المتحدة والدول الفاعلة في المنطقة، وعلى رأسها مصر، التي تواصل تحركاتها الدبلوماسية المكثفة لتفكيك بؤر التوتر واحتواء التصعيد، وأكد الرئيس السيسي خلال الاتصال أن مصر لن تدخر جهدًا في سبيل إعادة الاستقرار للمنطقة، داعيًا إلى ضرورة توحيد الجهود الدولية لمنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهات عسكرية تهدد مصالح الجميع.

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