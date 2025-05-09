فضل صيام الأيام البيض في الأشهر الحرم.. تعرف على الموعد وأهم الأعمال

مع دخول النصف الثاني من شهر ذي القعدة، تتوجه أنظار المسلمين إلى واحدة من أهم مواسم العبادات التطوعية، وهي صيام الأيام البيض، التي توافق هذا العام أيام الجمعة 20، والسبت 21، والأحد 22 مايو 2025، وتُعد هذه الأيام فرصة عظيمة للتقرب إلى الله، خاصة أنها تقع ضمن الأشهر الحُرُم التي لها مكانة خاصة في الإسلام، وفي الوقت الذي يشهد فيه المجتمع الإسلامي تزايدًا في الاهتمام بالسنن المهجورة، يعود صيام الأيام البيض ليتصدر مشهد الطاعات، لما له من فضل عظيم وأثر روحاني على النفوس.

ويعرض لكم الموجز موعد الأيام البيض من شهر ذي القعدة وفضل صيامها.

ما هي الأيام البيض؟

الأيام البيض هي الأيام التي يكتمل فيها القمر في منتصف الشهر الهجري، وتحديدًا أيام 13 و14 و15. وسُميت "البيض" لسطوع القمر فيها، مما يجعل لياليها بيضاء من شدة الضوء،وقد ورد في السنة النبوية أن النبي ﷺ كان يحرص على صيامها من كل شهر، لما فيها من أجر وثواب، فهي تمثل صيام الدهر كما ورد في الحديث الشريف:

"صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر" (رواه البخاري ومسلم).

فضل خاص في الأشهر الحُرم

يتميز صيام الأيام البيض في شهر ذي القعدة عن غيره بوقوعه ضمن الأشهر الحرم، وهي أشهر عظّم الله فيها الأجر وحرّم فيها الظلم ،ويُعد شهر ذي القعدة أول الأشهر الثلاثة المتتالية التي خصها الله بالفضل، ما يجعل الصيام فيها مضاعفًا في الثواب، ويستحب فيه الإكثار من العمل الصالح.

دعوة للاغتنام والإحياء

دعت دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف المسلمين إلى اغتنام هذه الأيام الفضيلة، والتقرب إلى الله بالصيام، والذكر، وقراءة القرآن، مؤكدين أن صيام التطوع يُطهّر القلب، ويعين النفس على الثبات في الطاعات، ويمهد للدخول في عشر ذي الحجة بروح إيمانية قوية.

أثر الصيام على النفس والمجتمع

لا يقتصر فضل صيام الأيام البيض على الثواب الفردي فقط، بل يمتد أثره إلى حياة المسلم اليومية وسلوكه المجتمعي، فالصيام يربي النفس على الصبر والتحكم في الشهوات، ويعزز من روح الطهارة الداخلية، ويبعث في القلب السكينة والطمأنينة، كما يسهم في تذكير الصائمين بأهمية التكافل، فيكثرون من الصدقات والدعاء للغير، مما يعزز الترابط الأسري والمجتمعي، وقد أكدت دراسات نفسية أن صيام التطوع له دور في تحسين المزاج العام وتقليل التوتر، ما يجعله عبادة لها بُعد روحي وصحي في آن واحد.

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