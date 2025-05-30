أفضل الأعمال والفضائل في يوم عرفة حسب توجيهات علماء الأزهر لعام 2025

يُعد يوم عرفة، الذي يوافق التاسع من شهر ذي الحجة، من أعظم أيام السنة في الإسلام، حيث يُعتق الله فيه رقاب عباده من النار، وتُغفر الذنوب، وتُستجاب الدعوات، وقد أكد علماء الأزهر الشريف على أهمية هذا اليوم وفضائله العظيمة، مشيرين إلى الأعمال المستحبة التي يُستحب للمسلم الإكثار منها في هذا اليوم المبارك.

ويعرض لكم الموجز أفضل الأعمال في يوم عرفة.

أفضل الأعمال بيوم عرفة

1. صيام يوم عرفة

يُستحب صيام يوم عرفة لغير الحجاج، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" [رواه مسلم]، وقد أكد علماء الأزهر على فضل هذا الصيام، مشيرين إلى أنه يُعد من أفضل الأعمال في هذا اليوم.

2. الدعاء والذكر

يُستحب الإكثار من الدعاء والذكر في يوم عرفة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة" [رواه الترمذي]، ويُستحب للمسلم أن يرفع يديه بالدعاء، سائلاً الله تعالى المغفرة والرحمة، وأن يُكثر من التلبية والتهليل والتسبيح.

3. صلاة الفجر في جماعة

يُستحب أداء صلاة الفجر في جماعة في يوم عرفة، حيث يُعد ذلك من الأعمال الصالحة التي تقرب العبد إلى ربه، وقد أكد علماء الأزهر على أهمية هذه الصلاة، مشيرين إلى أنها تُعد من أسباب المغفرة والرحمة في هذا اليوم المبارك.

4. الإكثار من قراءة القرآن

يُستحب الإكثار من قراءة القرآن في يوم عرفة، حيث يُعد ذلك من الأعمال الصالحة التي تقرب العبد إلى الله تعالى ،وقد أكد علماء الأزهر على أهمية تلاوة القرآن في هذا اليوم، مشيرين إلى أن ذلك يُعد من أسباب المغفرة والرحمة.

5. التوبة والاعتراف بالذنب

يُستحب في يوم عرفة التوبة والاعتراف بالذنب، حيث يُعد ذلك من أسباب مغفرة الله تعالى، وقد أكد علماء الأزهر على أهمية التوبة في هذا اليوم، مشيرين إلى أن الله تعالى يُحب التوابين ويُحب المتطهرين.

ويُعد يوم عرفة فرصة عظيمة للمسلمين للتقرب إلى الله تعالى، بالإكثار من الأعمال الصالحة، والتوبة والاعتراف بالذنب، والدعاء والذكر، وصلاة الفجر في جماعة، والإكثار من قراءة القرآن، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا اليوم المبارك.

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