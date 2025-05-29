دار الإفتاء: شراء اللحم لا يغني عن الأضحية الشرعية

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تكررت التساؤلات من المواطنين حول جواز شراء اللحم وتوزيعه على الفقراء بدلاً من ذبح الأضحية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها بعض الأسر، وفي رد واضح وصريح، حسمت دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف هذا الجدل، مؤكدَين أن شراء اللحم لا يُجزئ عن الأضحية الشرعية.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

الأضحية لا تتحقق إلا بالذبح

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن الذبح هو ركن أساسي من أركان الأضحية، ولا تتحقق الأضحية إلا به، سواء قام الشخص بالذبح بنفسه أو وكّل غيره، كالجزار مثلًا ،وأوضح أن شراء اللحم من الأسواق وتوزيعه على الفقراء لا يُعد أضحية شرعية، بل يُعد نوعًا من الصدقة، وهي أمر محمود لكن لا يُغني عن شعيرة الأضحية التي لها طقوس ونية ومقاصد دينية خاصة.

فتوى الأزهر: لا بديل عن الذبح

من جانبه، شدد الدكتور عبد الحميد الأطرش، الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر، على أن الذبح في أيام النحر شعيرة من شعائر الإسلام، مشيرًا إلى أن الأضحية لا يمكن استبدالها بشراء لحوم جاهزة، حتى لو كانت النية سليمة، وأضاف أن بعض الأقوال التي نسبت إلى ابن عباس رضي الله عنه بشأن التصدق باللحم دون ذبح فُهمت على غير وجهها، وكانت في سياق التأكيد على عدم وجوب الأضحية على من لا يستطيع، لا كبديل مشروع للذبح.

الأضحية سنة مؤكدة وليست فرضًا

وأكدت دار الإفتاء أن الأضحية سنة مؤكدة عن النبي ﷺ، وهي من أفضل القربات في أيام العيد، ويُثاب فاعلها ولا يُؤثم تاركها، لكنها سنة تُؤدى بذبح بهيمة الأنعام بشروطها الشرعية، وفي توقيت محدد، بنية الأضحية.

دعوة للتمسك بالشعيرة وعدم استبدالها

ودعت الجهات الدينية المواطنين إلى التمسك بهذه الشعيرة العظيمة، والابتعاد عن محاولات التخفيف منها دون سند شرعي، مؤكدة أن الإسلام راعى ظروف الفقراء، وجعل الأضحية سنة لا فرضًا، ومن لم يستطع فلا إثم عليه، ولكن لا يصح أن يستبدلها بشراء اللحم دون ذبح.

الحفاظ على روح العبادة

وتأتي هذه الفتوى في وقت يسعى فيه كثيرون لتقليل النفقات أو البحث عن بدائل، إلا أن العلماء شددوا على ضرورة الحفاظ على روح الشعيرة كما وردت في السنة النبوية، وعدم اختزالها في مجرد إطعام، دون التزام بالنسك الشرعي.

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