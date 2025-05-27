اختلاف موعد عيد الأضحى 2025 بين الدول الإسلامية

مركز الفلك الدولي يعلن نتائج تحري الهلال وتحديد موعد العيد في ماليزيا وإندونيسيا وبروناي..أثار إعلان ثلاث دول إسلامية عن نتائج تحري هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري 1446 (2025 ميلاديًا) حالة من الجدل والاهتمام، بعدما أعلنت هذه الدول مواعيد متباينة لبداية الشهر الفضيل، مما ترتب عليه اختلاف في موعد يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك لهذا العام.

وفي التفاصيل، قال مركز الفلك الدولي، اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إن ثلاث دول إسلامية أعلنت رسميًا نتائج تحري الهلال، مما أدى إلى تفاوت في تحديد أول أيام شهر ذي الحجة، وبالتالي موعد عيد الأضحى.

ماليزيا تعلن الخميس أول أيام ذي الحجة والعيد يوم السبت 7 يونيو

أعلنت ماليزيا أن يوم الأربعاء 28 مايو 2025 سيكون المتمم لشهر ذي القعدة، وذلك بعد تعذر رؤية الهلال، واعتبار الخميس 29 مايو أول أيام شهر ذي الحجة. ووفقًا لهذا الإعلان، سيكون يوم عرفة يوم الجمعة 6 يونيو، وعيد الأضحى يوم السبت 7 يونيو 2025.

إندونيسيا تبدأ ذي الحجة مبكرًا.. والعيد يوم الجمعة 6 يونيو

في المقابل، أعلنت إندونيسيا، عبر الهيئات الشرعية المختصة، أن رؤية الهلال قد تمت، ولذلك فإن الأربعاء 28 مايو هو أول أيام شهر ذي الحجة، مما يجعل يوم عرفة يصادف الخميس 5 يونيو، وعيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو 2025.

سلطنة بروناي تتوافق مع ماليزيا في التوقيت

كما أصدرت سلطنة بروناي بيانًا مشابهًا لماليزيا، أكدت فيه عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الثلاثاء، وأن الأربعاء 28 مايو سيكون المتمم لذي القعدة، وبالتالي الخميس 29 مايو بداية شهر ذي الحجة، وعيد الأضحى يوم السبت 7 يونيو 2025.

دلالات فلكية واختلافات شرعية

يعود هذا الاختلاف في تحديد بداية الشهر الهجري إلى الاعتماد على الرؤية البصرية للهلال في بعض الدول، مقابل الاعتماد على الحسابات الفلكية أو الرؤية بالعين المجردة أو التلسكوبات في دول أخرى. ويعد هذا التفاوت في إعلان بدء ذي الحجة أمرًا معتادًا بين الدول الإسلامية، إلا أنه يلفت الانتباه كل عام مع اقتراب المواسم الدينية الكبرى مثل الحج وعيد الأضحى.

أهمية التنسيق بين الدول الإسلامية

يدعو خبراء الفلك والهيئات الشرعية إلى تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية لتقليل الفروقات في المواقيت الدينية، خاصة في المناسبات الجامعة مثل عيدي الفطر والأضحى. ويؤكدون أن الاختلاف لا يبطل شعائر العيد، لكنه قد يسبب بعض الإرباك للمسلمين حول العالم.

مع تباين إعلانات الدول الإسلامية بشأن موعد عيد الأضحى 2025، يبقى الاختلاف قائمًا ضمن الإطار الشرعي المعترف به، ويُنتظر أن تعلن دول عربية أخرى، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، نتائج تحري الهلال مساء اليوم، وهو ما سيحسم الموعد الرسمي للحج وأيام الشعائر الكبرى.